إسرائيل: بدأنا تحقيقات داخلية تمتد من عام 2018 وحتى العاشر من أكتوبر

أعلنت الجيش الإسرائيلي بدء تحقيقات داخلية تمتد من عام 2018 وحتى العاشر من أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية ”في نبأ عاجل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود في معارك بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، بالقول: "من الصعب علينا الاعتراف بالخسارة ولكن علينا عقد صفقة مع الشيطان لإطلاق سراح المحتجزين".

فيما نقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن شمشون ليبمان، عضو فريق التفاوض حول عودة المحتجزين، أنه "يصعب على إسرائيل الاعتراف بالخسارة في الحرب أو من الأمور القاسية على الإسرائيليين الاعتراف بذلك".

وشدد شمشون ليبمان، الذي تولى قيادة فريق التفاوض في عملية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليط، في 18 من شهر سبتمبر 2011، أنه "على إسرائيل عقد صفقة مع الشيطان لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة".