أحمد ندا يفوز بالمركز الأول في بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة

متصدراً قائمة أفضل سباحين في العالم..

فاز السباح المصري الأوليمبي أحمد ندا، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة ضمن سباق 100 متر فراشة، والتي أقيمت مؤخراً في قطر، حيث حصل بذلك على المركز الأول عالمياً في الفئة العمرية من 35 إلى 40 سنة، ليصبح ضمن قائمة أفضل السباحين في العالم في هذه الفئة العمرية.

وقال أحمد ندا في تصريحات صحفية: "سعيد جداً بهذا الإنجاز الجديد الذي سيحفزني لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة التدريب والعمل الجاد من أجل الفوز بألقاب عالمية جديدة".

وأوضح ندا أن البطولة تميزت بأجوائها الحماسية، حيث حرص جميع المشاركين على التنافس بروح رياضية للفوز باللقب.

ووجه ندا الشكر لكل من دعمه خلال رحلته، حتى أصبح من أفضل السباحين في العالم، وإتاحة الفرصة له لتنظيم وقته لتلقي التدريب اللازم للفوز بالبطولة.

وحاز أحمد ندا على العديد من الألقاب في رياضة السباحة، حيث حصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة ضمن مسابقة 100 متر فراشة التي أقيمت العام الماضي في اليابان وشارك في أوليمبياد بكين 2008 مع المنتخب المصري للسباحة في سباق 100 متر فراشة للرجال، وكان صاحب الرقم القياسي في مصر وإفريقيا خلال الفترة من 2003 حتى 2011 فى سباق 200 فراشة، وفي عام 2015 عاد إلى المنافسة المحلية والدولية تحت بطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة.

والجدير بالذكر أنه في عام 2017، حصل ندا على المركز العاشر في بطولة الألعاب المائية، وفي عام 2023 حصل على المركز الثاني في سباق 100 فراشة. كما شارك في عدد من البطولات المحلية وهى: بطولة كأس مصر وبطولة الجمهورية التي فاز فيها بخمس ميداليات ذهبية، كما حصل على كأس البطولة لأفضل سباح في مصر، وفاز مع المنتخب بـ 5 ذهبيات فى بطولة بلغاريا الدولية عام 2022.