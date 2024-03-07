GoDaddy تحتفي بمرونة النساء في قطاع الأعمال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تشارك GoDaddy مجموعة من القصص الملهمة لرائدات أعمال ملهمات نجحن بالتغلّب على العديد من التحديات بالقطاع وإعادة تحديد أدوار النساء بالمجتمع، وتحتفي بإنجازاتهن على جميع الأصعدة.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زيادة كبيرة في معدل نشاط الشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في معدل نشاط الشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء. ويشير استبيان GoDaddy العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 إلى أن 53% من النساء في المنطقة هن عاملات مستقلات، وتتفق 98% من مالكات الشركات الصغيرة على تحسّن جودة حياتهن بعد دخول مجال ريادة الأعمال.

GoDaddy تشارك بعض الأمثلة عن رائدات أعمال ملهمات من قاعدة عملائها

تجسد رحلة يارا برقاوي في دولة الإمارات مثالاً يحتذى به عن كيفية تحويل الشغف إلى مشروع ناجح من خلال سيرنديبيتي. بدأت يارا رحلتها في استكشاف عالم اليوجا بعد عملها كمهندسة معمارية لأكثر من عقد، وقادها شغفها لتأسيس سيرنديبيتي، وجهة العافية الشاملة. واجهت يارا تحديات في ترسيخ مكانة علامتها على الإنترنت في البداية، ثم تعاونت مع GoDaddy وأسست بسهولة موقعاً إلكترونياً لعلامتها يتضمن المعلومات الأساسية وجدول الصفوف وأخبار الفعاليات. وتم إنشاء الموقع باستخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من GoDaddy، وتم تصميمه بمستوى عالٍ من الحرفية ليصبح محوراً أساسياً في حضور يارا على الإنترنت وتمكينها من تعزيز المبيعات بطرق فعالة من حيث التكلفة.

وتعكس رحلة آيه قرطام في مصر الشغف الممزوج بالرؤية الواضحة والتي أدت إلى تأسيس وجهة العافية المميزة أهيمسا، بدأت آيه مسيرتها في مجال اليوجا عام 2015 عند حصولها على شهادة مدربة يوجا بعد خمسة سنوات تقريباً من التدريب المكثف، وانطلقت بتأسيس مساحة العافية الخاصة بها بعد أن لاحظت قلة المساحات الخضراء ومراكز العافية الشاملة في مصر. واستطاعت المدربة تعزيز حضورها على الإنترنت بمساعدة GoDaddy، حيث أسست موقعها الإلكتروني بسهولة من أجل توفير المعلومات الأساسية لعملائها المحتملين وتبسيط عملية الحجز. كما نجحت آيه بتحقيق رؤيتها على أرض الواقع من خلال الاستفادة من استديو GoDaddy وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية وخدمات النطاق الخاصة بـGoDaddy.

قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية (ما عدا الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا) لدى شركة GoDaddy: "يوفر اليوم العالمي للمرأة فرصة مميزة لتكريم رائدات الأعمال على مساهماتهن الاستثنائية. وتشكل يارا وآيه مثالاً يحتذى به لرائدات الأعمال اللواتي حولن شغفهن إلى عمل خاص وساهمن بتطويره بالاستفادة من الإنترنت.

وتركز GoDaddy على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتزويد رواد الأعمال بالأدوات والمصادر الضرورية لتعزيز ثقتهم والازدهار في العالم الرقمي بما يساهم في تطوير وتوسيع أعمالهم".

الشركة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال وتقدم النصائح الكفيلة بمعالجتها

فيما يلي أبرز 6 تحديات تواجه رائدات الأعمال مع مجموعة من النصائح الكفيلة بمعالجتها:

1. التحيز بين الجنسين والنمطية: تواجه رائدات الأعمال في معظم الأحيان تحيزاً في بيئات العمل يؤثر سلباً على مصداقيتهن وفرص النمو. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال التعاون مع أشخاص يفهمون التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال، مثل الانضمام إلى مجموعات التواصل وحضور فعاليات القطاع وطلب الإرشادات من الخبراء والمشاركة في المبادرات التي تعزز الشمولية.

2. الموازنة بين العمل والعائلة: أفادت 84% من النساء اللواتي شملهن الاستبيان بأنهن أمهات، ويمكن أن تفرض التوقعات والأدوار النمطية للجنسين في مصر تحديات تجعل من الصعب على النساء إدارة أعمالهن أثناء أداء واجباتهن العائلية. ويمكن النظر في تفويض المهام كل ما أمكن ذلك والاستفادة من أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من GoDaddy واستديو GoDaddy لإنشاء مواقع إلكترونية سهلة الاستخدام ومنشورات جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب جاهزة تساهم بتوفير الوقت والجهد.

3. الحصول على التمويل: أشار الاستبيان الذي أجرته GoDaddy في عام 2024 إلى أن 17% من العاملات المستقلات في مصر أفدن بأنهن واجهن تحديات بالحصول على تمويل أو رأس المال. ولمواجهة هذه المشكلة بإمكان رائدات الأعمال البحث عن مصادر تمويل بديلة ووضع خطة عمل محددة والتواصل مع المنظمات التي تدعم رائدات الأعمال من أجل الحصول على التوجيه والدعم المالي.

4. التمثيل في الأدوار القيادية: تواجه رائدات الأعمال مجموعة من التحديات التي تمنعهن من الوصول إلى الأدوار القيادية وتحدد تأثيرهن ووصولهن إلى الموارد. ويساهم تطوير المهارات القيادية والتنفيذية مع التشجيع على التنوع بين الجنسين وإظهار سمات القيادة من خلال الفكر والتفاعل المجتمعي في حل هذه المشكلة.

5. خوض تدريبات فاعلة: توجد العديد من المصادر التي تساعد رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم من أجل بدء أعمالهم الخاصة وتطويرها. وتقدم GoDaddy مجموعة من الموارد عن طريق الإنترنت، بما يشمل المدونات ومقاطع الفيديو التعليمية والندوات الإلكترونية من أجل توسيع المعارف والاطلاع على أحدث توجهات القطاع.

6. التحول الرقمي والوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي: أوضحت نتائج الاستبيان أن 46% من العاملات المستقلات تواجهن صعوبة في ضمان أمن وخصوصية البيانات، بينما تواجه 42% منهن تحديات في مواكبة منحنى التعليم المرتبط بالتقنيات الجديدة، كما أشارت 49% منهن إلى أنهن يمتلكن وصولاً محدوداً إلى أدواء الذكاء الاصطناعي بسبب تكاليف التطبيق المرتفعة. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الاستثمار في تدريبات وموارد الأمن السيبراني والتواصل مع الخبراء من أجل التوجيه، بالإضافة إلى تخصيص وقت للتعلم المستمر من خلال الدورات التدريبية عن طريق الإنترنت والحصول على إرشادات من خبراء القطاع. وتقدم GoDaddy دليل أوامر الذكاء الاصطناعي إلى جانب مجموعة من الأدوات مثل أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تمكين أصحاب الشركات الصغيرة من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنمية أعمالهم.