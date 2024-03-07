مؤسس تاسكد ان: "ليب" فرصة للقاء رواد الأعمال من مختلف دول العالم

شارك تطبيق تاسكد ان ، الشركة المصرية الناشئة ، وأول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط، في في فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24" في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس، في مركز الرياض للمعارض الدولية والمؤتمرات، والتي تقام تحت شعار "آفاق جديدة".



ويعد مؤتمر ليب من أكبر المؤتمرات التقنية حضوراً على مستوى العالم ، ويشارك في الدورة الحالية أكثر من 1800 جهة عارضة من أبرز الشركات التقنية على مستوى العالم، ومشاركة أكثر من 670 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم.



من جانبه قال الدكتور إسلام نصر الله الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تاسكد ان ، إن المشاركة في مؤتمر ليب 2024 مثمرة وتساعد في خلق علاقات قوية مع الشركات والمؤسسات المعنية بالتقنية ودعم ريادة الأعمال ، والتعرف على كل جديد في مجال تطوير التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، كما أنه فرصة طيبة للقاء رواد الأعمال من كل دول العالم والتعرف على الأفكار الجديدة.

وأوضح نصر الله، أن تطبيق تاسكد ان لاقى استحسان كبير من الشركات وتم توقيع بعض بروتوكولات التعاون مع عدد من الشركات لتبادل الخبرات وتجربة التطبيق ، بجانب إبرام عقدين مع شركتين متخصصتين في الموارد البشرية للاستفادة من مميزات التطبيق المتعددة.

وأكد نصر الله ، إن المملكة العربية السعودية تقدم دعم غير مسبوق للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

واشار مؤسس تطبيق تاسكد ان ، إلى أنه تم إتاحة تجربة واستخدام تطبيق تاسكد ان لأكثر من 600 شركة ناشئة مشاركين في معرض ليب في دورته الثالثة مجانا وبدون اي رسوم .

ولفت نصر الله ، الى ان خاصية تاسكد ان ميت ، المخصصة للاجتماعات الافتراضية كانت مثار اهتمام العديد من الشركات خلال ليب 2024 ، لما تتيحه من مزايا منافسة لأكبر التطبيقات العالمية.

وأعلن مؤسس تطبيق تاسكد ان عن نيته للمشاركة في الدورة الرابعة ليب 2025 العام المقبل.