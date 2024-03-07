حقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها خصوصا بين الأطفال والمسنين.

الاحتلال يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة لمنزله

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله.

المدفعية الإسرائيلية

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمناطق واسعة لقطاع غزة، وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة وما زالت المنطقة تتعرض لإطلاق نار كثير.

وتابع أنه خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، وقبل قليل أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء لنحو 35 شهيدا بسبب هذه الاستهدافات المتكررة على المحافظة الوسطة، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة رفح الفلسطينية التي يدعي الاحتلال أنها آمنة.