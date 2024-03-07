ساميت تستعرض حلول الأمن المعلوماتي الابتكارية في مؤتمر فورتينت

شاركت ساميت للحلول التقنية الشركة المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كراعي بلاتيني لمؤتمر Fortinet Security Day والذي انتهى مؤخرا بمشاركة رفيعة المستوى من كبار العاملين في مجال الأمن السيبراني والمعلوماتي وعقد بمقر المتحف المصري الكبير .

وحرصت ساميت للحلول التقنية خلال مشاركتها على عرض عدد من الحلول الأمنية الرائدة في هذا المجال والتابعة لشركة فورتينت العالمية منها برامج مكافحة التهديدات السيبرانية ، حيث يعتبر هذا المؤتمر واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال مكافحة التهديدات السيبرانية والتي تعقدها شركة فورتينت العالمية في مصر بمشاركة عدد ضخم من عملائها وشركاء أعمالها في السوق المصرية .

وقد قامت ساميت بتقديم مجموعة شاملة من الحلول والخدمات التي تركز على تأمين بيئات العمل الرقمية وحماية البيانات والشبكات من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتضمنت العروض التقديمية والجلسات التفاعلية تقديم نصائح واستراتيجيات لتعزيز الأمن السيبراني وتحسين الجاهزية الأمنية من خلال جناح الشركة بمقر المؤتمر.

أعربت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية عن فخرها بالتعاون مع فورتينت العالمية وبفرصة تقديم حلولها الابتكارية في هذا الحدث المهم. وأكدت على التزامها بتقديم الدعم الشامل للعملاء في مجال الأمن المعلوماتي وتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم بشكل مستدام.

وتابعت : أنه تتويجا لأعمال ساميت في السوق المصرية بصفة عامة وفي مجال الأمن المعلوماتي والسيبراني على وجه الخصوص فقد نفذت ساميت مؤخرا واحدا من أكبر مشروعاتها في مجال السياحة والآثار من خلال تأمين العمليات الداخلية والخارجية للمتحف المصري الكبير وتقديم وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة ، ويعكس هذا المشروع التزامها بتقديم الأمن الشامل والموثوق للعملاء في جميع القطاعات، خاصة وأن الشركة كانت قد نفذت هذا المشروع من خلال تصميم وإنشاء شبكة الاتصالات الخاصة بالمتحف بالتعاون مع شركات اتصالات محلية وعالمية.

وضم المشروع توريد شبكة كابلات وأنظمة تحكم إلكترونية وأخرى للبث التفاعلى Pixie IPTV وهو منتج تم تصميمه من خلال الكوادر البشرية بـ ساميت لتقديم خدمات المعلومات والترفيه لقطاع السياحة والفنادق والمؤسسات ، إلى جانب بناء مركز للبيانات، وتصل مساحة المتحف إلى حوالي 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية تمثل حضارة مصر منذ وما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.