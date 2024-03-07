TOD تعرض مسلسل "لانش بوكس" الرمضاني بمناسبة يوم المرأة العالمي

كشفت TOD، المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي والتابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن عرض مسلسل لانش بوكس خلال شهر رمضان المبارك احتفاءً بيوم المرأة العالمي. ويتميز المسلسل ببطولة نسائية بالكامل، وهو من إنتاج سالي والي وإخراج هشام الرشيدي.

اُقتبس مسلسل لانش بوكس عن مسلسل جود جيرلز العالمي الشهير من إنتاج استديوهات يونيفيرسال، ويأتي برؤية مصرية فريدة تجمع بين القالب الكوميدي ​​والدرامي، ويسلط الضوء على مواضيع متنوعة تخص السيدات.

وتؤدي العديد من أبرز النجمات دور البطولة في المسلسل الذي يعرض لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك، بمن فيهن غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد. كما يعرض المسلسل قصصاً جذابة تتطور خلالها الشخصيات بشكل لافت ضمن تسلسل أحداث مشوق وأداء تمثيلي استثنائي.

ويطرح المسلسل الأفكار بأسلوب مبتكر، ويسعى إلى تغيير النظرة التقليدية التي لا تراعي مبادئ المساواة بين الجنسين بشكل كبير. ويضمن الأداء التمثيلي الاستثنائي للنجمات المشاركات في العمل، إلى جانب الأحداث المشوقة والمسلية، تقديم حلقات ممتعة تمزج بين التشويق والفكاهة، وتدفع المشاهدين للتفاعل مع الأحداث.

قالت سالي والي، منتجة مسلسل لانش بوكس: "يسعدنا عرض لانش بوكس للجمهور خلال شهر رمضان المبارك على منصة TOD. ويسلط المسلسل الضوء على دور السيدات في الدراما والحياة، كما نثق بأنه سينال إعجاب المشاهدين نظراً لحواراته الجميلة والشيقة، وأحداثه القريبة من الواقع، فضلاً عن الانسجام الملحوظ بين البطلات".

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بنسب مشاهدات عالية ضمن المحتويات الرمضانية لهذا العام نظراً لمشاركة نخبة من النجمات فيه، وتسلسل أحداثه بأسلوب مميز، وتعدد الشخصيات المحببة التي تصور حياة الناس والمشكلات اليومية. ويوفر لانش بوكس جرعة مثالية من الترفيه والإبداع، الأمر الذي يشجع الجميع على متابعته، كما يسلط الضوء على قصص السيدات ومواهبهن المميزة في المنطقة.