أستاذ علاقات دولية: القاهرة تخوض جولات دبلوماسية لحشد دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة تخوض جولات دبلوماسية لحشد دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أهمية زيارة الوفد البريطاني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، فمصر تسعى بكل قوة إلى توحيد المواقف الدولية لخدمة القضية الفلسطينية ووقف التعنت الإسرائيلي الواضح في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

هدنة إنسانية

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية في ملق الحرب على غزة لا تتوقف، إذ إنها تسعى أيضا إلى الوصول لهدنة إنسانية باعتبار أن القاهرة شهدت اجتماعات عدة مع الوفد الأمريكي ونظيره القطري وحماس على مدار 4 أيام، وهذا دليل قاطع على حرص القاهرة على أن يكون هناك نافذة سياسية تقضي إلى وقف شامل لإطلاق النار.

القضية الفلسطينية

وتابع، أن القيادة السياسية المصرية لديها نظرة بعيدة المدى في ملف القضية الفلسطينية، فالقاهرة حذرت مرارا وتكرارا من اتساع الصراع في المنطقة، ومن أن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية سيزيد من رقعة الصراع في الشرق الأوسط.