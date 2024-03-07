اليوم ختام بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب بالقاهرة

تختتم اليوم منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين و-15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة منافسات الفرق للشباب والشابات تحت 17 سنة بجميع الأسلحة بالإضافة إلى إقامة منافسات الفردي للبنين والبنات تحت 15 سنة بالثلاثة أسلحة.

ويمثل منتخب مصر اليوم في منافسات الفرق للشابات تحت 17 سنة بسلاح السيف كل من نجوى نوفل، خديجة أبوعلم، لينا شاهين وجنى عبدالعزيز، فيما يمثل الشباب كل من عمر دويدار، علي دويدار، أدهم شلبي ويوسف عبدالقادر.

أما منافسات فرق الشابات لسلاح الشيش فستشارك كل من فاطيما وهبة، لارا محمد، جنى بالي وفرح ياسر بينما يشارك كل من عبدالرحمن طلبة، عمرو المعاملي، عمر يوسف وعمر صالح على صعيد فريق الشباب.

وفي سيف المبارزة للشابات فستلعب كل من لولوة سليمان، سلمى سامح، فريدة عبدالحميد وهبة الله عمرو، فيما سيشارك كل من إسلام أسامة، عبدالله نصر، عمار الغندور ومصطفى عامر بفريق الشباب.

أما في منافسات تحت 15 سنة للفردي، فستشارك في سلاح الشيش للبنات كل من فاطيما وهبة، هانيا عطية، الاء شلبي وأروى يوسف، بينما سيشارك عمر صالح، مهند العسال، علي صالح ويامن السيد على صعيد البنين.

وفي سلاح السيف تحت 15 سنة، ستشارك كل من ريناد الدكش، ندى إيهاب، عنان حازم وخديجة أبوعلم، بينما سيلعب على صعيد البنين كل من حمزة أبوحلوة، ساهر أبوالسعود، سيف الدين أشرف وعمر محمد.

وأخيرا ستشهد منافسات سيف المبارزة للبنات تحت 15 سنة مشاركة كل من نور محفوظ، ريتال باسل، رؤى النموري وملك فادي بينما سيشارك في البنين كل من يحيى عبدالمنعم، يوسف محروس، زياد عبدالحميد ويونس خليل.