TikTok للمبدعين: أنشئ مقاطع فيديو أطول واحصل على الأموال

في العام الماضي، طرحت TikTok نظامًا جديدًا لتحقيق الدخل للقائمين بالبث يسمى برنامج الإبداع لتشجيع مقاطع الفيديو الأطول التي تسمح لها ببيع المزيد من الإعلانات. الآن، تقوم الشركة بطرح المخطط على نطاق واسع باسم جديد، وهو برنامج مكافآت منشئي المحتوى، الذي يدفع فقط مقابل مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن دقيقة واحدة.

وكتبت الشركة: "سيستمر برنامج مكافآت منشئي المحتوى في مكافأة المحتوى الأصلي عالي الجودة لمدة تزيد عن دقيقة باستخدام صيغة مكافآت محسّنة تركز على 4 مجالات رئيسية: الأصالة ومدة التشغيل وقيمة البحث وتفاعل الجمهور".

وأشار TikTok إلى أن المحتوى الأطول أكثر ربحية مع "زيادة إجمالي إيرادات منشئي المحتوى بأكثر من 250 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية، وتضاعف عدد منشئي المحتوى الذين يكسبون 50 ألف دولار شهريًا تقريبًا" منذ بدء الإصدار التجريبي.

تعمل TikTok أيضًا على توسيع ميزات الاشتراك الخاصة بها للمبدعين. في السابق، كان بإمكان القائمين بالبث المباشر فقط الوصول إلى عروض مثل المحتوى الحصري (المدفوع) والشارات والرموز التعبيرية المخصصة، ولكن الآن تعمل الشركة على توسيع هذه المزايا إلى ما هو أبعد من البث المباشر.

وكتب TikTok: "في الأسابيع المقبلة، يمكن للمبدعين المؤهلين التسجيل للوصول إلى طريقة جديدة لتعزيز مجتمعهم بقيمة مضافة من خلال المحتوى والمزايا الحصرية، مع توفير فرصة لمجتمعاتهم الأكثر تفاعلاً للتواصل بشكل أعمق مع المبدعين المفضلين لديهم".

غالبًا ما تعرض صندوق منشئي المحتوى التابع للشركة، والذي لم يكن لديه حد أدنى لطول الفيديو وانتهى العام الماضي، لانتقادات بسبب انخفاض الدفعات. في العام الماضي، شارك مقدم البث هانك جرين أنه حصل على حوالي 2.5 سنتًا لكل 1000 مشاهدة على المنصة – وهو جزء صغير من أرباحه على YouTube وحوالي نصف ما كسبه على TikTok قبل الصندوق.

بالمقارنة، تبنت بعض شركات البث المباشر برنامج الإبداع التجريبي. تلقى البعض (حيث تتراوح أعداد المشتركين من نصف مليون إلى عدة ملايين) دفعات تتراوح بين بضعة آلاف إلى ما يقرب من 100000 دولار شهريًا، "180 دولارًا كاملاً" مما رأوه في صندوق منشئي المحتوى، وفقًا لأحد منشئي المحتوى.

ومع ذلك، كان الجمهور غير متأكد من مقاطع الفيديو الأطول. وفي استطلاع داخلي أجرته TikTok العام الماضي، قال ما يقرب من 50 بالمائة من المستخدمين إن مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن دقيقة كانت "مرهقة"، وشاهد ثلث المستخدمين مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بسرعة مضاعفة، وفقًا لتقرير Wired في وقت سابق من هذا العام.

إن كيفية الدفع للمبدعين ليست التحدي الوحيد الذي يواجه TikTok في الوقت الحالي. بالأمس، قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة الأم ByteDance على بيع TikTok حتى يظل التطبيق في الولايات المتحدة.