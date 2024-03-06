(شاهد) ميني تطرح أول سيارة كونتري مان الكهربائية

لقد وعدت شركة Mini بأن تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، وهو التاريخ الذي بدا بعيدًا جدًا في عام 2021 ولكنه الآن بدأ يبدو ليس بعيدًا على الإطلاق. في حين أن الجهود السابقة التي بذلتها الشركة في مجال استخدام البطاريات كانت رائعة، إلا أن الأمر سيتطلب شيئًا أكثر جدية وعملية لتحويل الجماهير إلى عجائب الكهرباء.

قد يكون هذا الشيء هو 2025 Mini Countryman. في حين أن ميني ستقدم هذه السيارة بمحرك يعمل بالبنزين إذا كنت تشعر بالتقليدية، فإن نجم المجموعة سيكون سيارة كونتري مان SE الكهربائية بالكامل بسعر 45.200 دولار. مع 313 حصانًا و363 رطلًا من عزم الدوران، فهي سريعة، ومع وجود مساحة أكبر للأمتعة، فهي عملية أيضًا.

ولكن كيف يقود؟ هذا ما توجهنا إلى البرتغال لاكتشافه، وبينما يأتي الحجم والوزن الإضافيان لسيارة Countryman الجديدة مع بعض التنازلات، فهي سيارة دفع رباعي جذابة للقيادة مع تصميم داخلي رائع لا يبعد سوى عدد قليل من تحديثات البرامج عن الكمال.