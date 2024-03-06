جددي سفرتك وحضري لفائف الكفتة المحشية بالجبنة لعزومة رمضان

لفائف الكفتة المحشية بالجبنة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها ضمن سفرة رمضان؛ لإبهار أفراد أسرتك بوصفاتك المختلفة واللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

طريقة عمل لفائف الكفتة المحشية بالجبنة

المقادير

- لحم مفروم : 600 غراماً

- بقسماط : ثلث كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- جبن الشيدر : 170 غم

- جبن موزاريلا : 150 غراماً

- صوص المكرونة الجاهز : 2 كوب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة.

بطني صينية الفرن بورق القصدير، وادهني الصينية بالزيت النباتي.

في وعاء، اخلطي جيداً اللحم المفروم مع البقسماط، والملح، والفلفل، وبودرة الثوم، والأوريغانو، والبيضة، والماء، حتى تمتزج المكونات.

شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط، ثم ابسطي الكرات واحشيها بمكعب من الجبن الشيدر وأغلقيها على شكل كرة.

ضعي الكرات المحشية في الصينية المجهزة واشويها لمدة 10 دقائق حتى تصبح بنية اللون.

ضعي كرات اللحم في مقلاة ووزعي صوص المكرونة عليها وسخنيها لمدة 10 دقائق.

اسكبي الكرات في طبق التقديم، ووزعي البقدونس والموزاريلا عليها، وقدميها ساخنة.