واحات السيليكون تتعاقد مع إنتلسيا مصر على توسعات فرعها الجديد في برج العرب

أعلنت شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية عن توقيع تعاقد مساحة إيجارية جديدة مع إنتلسيا مصر الرائدة في مجال خدمات التعهيد التصديرية لمدة ثلاث سنوات بهدف خلق بيئة تكنولوجية مثالية ومستدامة عبر التعاقد علي توسعات جديدة بمساحة 1371 متر مربع تضم 316 مقعدا بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة.

وينص التعاقد على أن تقوم واحات السيليكون بتوفير نظام تكنولوجي متكامل ومستدام بجانب تقديم حلول دعم مراكز الاتصال المتطورة، لخلق بيئة مثالية تكنولوجية تُتيح لانتلسيا مصر الاستفادة من العمالة والكوادر ذات الكفاءة و تطوير قطاع التعهيد فى مصر، وبالتالى تلبية احتياجات العملاء والسوق المصري بشكل أفضل.

كما تسعى واحات السيليكون من خلال التعاقد الجديد مع شركة انتلسيا مصر العاملة فى مجال تقديم خدمات التعهيد التصديرية إلى تعزيز إستراتيجيتها القائمة على دعم الكوادر البشرية الشابة وتنميتها و العمل على ازدهار بيئة الأعمال في مصر، و ذلك من خلال توفير بيئة تنافسية للشركات المحلية والمستثمرين الإقليميين والدوليين لربط الاقتصاد المحلي بالتجارة الدولية.

و من خلال رؤية تهدف لخلق مستقبل تقوده التكنولوجيا، تتميز واحات السيليكون بتنفيذ وادارة المناطق التكنولوجية بجودة عالية و ببنية تحتية بمعايير عالمية، لتحقيق تجربة البيئة النموذجية المثالية و اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

قال هاشم منسى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية: "التعاقد مع إنتلسيا مصر لتنفيذ و ادارة خططها التوسعية فى بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة تأتي توافقاً مع رؤية شركة واحات السيليكون بضرورة مواكبة قطاع التعهيد التصديري فى السوق المصرى للنمو العالمى السريع".

وأضاف منسي أن الشراكة بمثابة خطوة في إتجاه دعم الكوادر المحلية و تنميتها، و هى إحدي نقاط القوة لشركة انتلسيا مصر التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب و توفير بيئة عالية الجودة تساهم في تطورهم المهني والاستفادة الكاملة من إمكانياتهم تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ".

قالت نضال أفيد، مدير إنتلسيا مصر: "تلعب شركة واحات السيليكون دور أساسيا فى خطتنا التوسعية الحالية بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، فقد أثبتت نجاحات عديدة من خلال التعاون الماضى بين الطرفين علي مدى جودة الخدمة المقدمة من واحات السيليكون لعملائها و مساهمتها فى خلق تجربة تكنولوجية فريدة تهدف لتوفير البيئة المناسبة لإزدهار و تنمية الكوادر المحلية ذات الكفاءة العالية مما يخدم أهداف إنتلسيا مصر التنموية المستدامة في مجال التعهيد التصديري".