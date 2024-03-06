في دقائق.. حضري رول السوسيس بالجبنة

يفضل الأطفال تناول الماكولات التى تحتوى على السوسيس لمذاقها الذكي و هذا ما يدفع الامهات على اعداد اغلب الاطعمة بالسوسيس ارضاءا لابنائها خاصة أيام الدارسة.

رول السوسيس من الاطعمة المميزة التى اشتهر بها المطبخ الأوروبي في كثير من البلدان، لذا نقدم لك طريقة عمل " رول السوسيس" الشهيه.





طريقة عمل رول السوسيس

المقادير

- توست أبيض

- جبنة شيدر

- سوسيس

- بيض

- بقسماط

- زيت

-فلفل ألوان

طريقة التحضير

قطعي حواف التوست و نضع كل 4 قطع بجوار بعض و متلاصقي الأطراف بحيث يشكلون مربع كبير ثم افرديهم.

بالنشابه حتى تلتصق الأطراف و يصبح التوست رقيقا ثم افردي قطعة نايلون و ضعي التوست فوقها.

ضعي الجبنة فوق التوست مع ترك مسافه بين الحواف.



اشوي الفلفل الألوان بالفرن 30 دقيقه مع التقليب. ثم اتركيه يبرد ثم قشريه و ضعيه فوق طبقة التوست.



ضعي طبقه أخرى من التوست فوق الفلفل و نضع السوسيس بالوسط.

لفي التوست مثل السويسرول بواسطة النايلون ثم اغلقيه بالنايلون جيدا و ضعبه في الفريزر ساعه.



انزعي النايلون عن الرول و غطيه بالبيض و البقسماط ثم ضعيه في الفريزر مره أخرى لحين الاستعمال.





اقلي الرول في زيت غزير على نار وسط حتى يحمر من جميع الجوانب ثم قطعيه و يقدم ساخنا.