الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تغتال مسؤول وحدة القذائف الصاروخية للمقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اغتالت عمار عطية درويش العديني مسؤول وحدة القذائف الصاروخية لحركة حماس في منطقة مخيمات دير البلح بقطاع غزة.

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ووفقا لصحف إسرائيلية، قال الجيش والشاباك إن قائد وحدة الصواريخ التابعة لحماس في وسط غزة قُتل في غارة جوية خلال أمس.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العديني عمل عنصرًا لدى حماس منذ عشرات السنين، وفي إطار وظيفته كان مسؤولاً عن دفن قذائف صاروخية، وكان مسؤولاً عن إطلاق قذائف صاروخية اعتبارًا من عملية "الرصاص المصبوب" (2008) وحتى الحرب الراهنة.

وأشار إلى أن العديني لعب دورًا رئيسيًا في هجوم 7 أكتوبر حيث روج خلال القتال لإطلاق النار الكثيف باتجاه القوات المناوِرة في القطاع تزامنًا مع قيادته لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه تل أبيب وغيرها من بلدات منطقة الغلاف.

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