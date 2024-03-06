منتخب اليد يحتفل بعيد ميلاد طارق محروس قبل السفر إلى دورة الألعاب الأفريقية

حرص لاعبو منتخب مصر لكرة اليد، على الاحتفال بعيد ميلاد طارق محروس المدير الفني للمنتخب، وذلك قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس الجاري، وتنطلق منافسات كرة اليد بداية من 13 مارس.

وشكر طارق محروس اللاعبين والجهاز الفني، معربًا عن سعادته بهذا الاحتفال وتلك الأجواء قبل المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراتين وديتين مع الجزيرة وطلائع الجيش يومي 8 و 9 مارس الجاري، قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.