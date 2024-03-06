وصول الفوج الرابع من بعثة مصر بدورة الألعاب الأفريقية في غانا

وصل الفوج الرابع من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية غانا 2023، والتي تقام في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وضم الفوج الرابع من البعثة المصرية، منتخبات رفع الأثقال والمصارعة والشطرنج، والكرة الطائرة الشاطئية، بجانب معتز عاشور نائب رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس بعثة مصر في في دورة الألعاب الأفريقية في النسخة الثالثة عشر، ومسؤولي العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية والسفارة المصرية بغانا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام للميداليات الدورة الأفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و 500 فضية و 481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.