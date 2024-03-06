محمد ياسين: السلاح المصري أصبح لديه الريادة في تنظيم البطولات وفخر لي تمثيل بلدي بالأولمبياد

تحدث محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة، عن سعادته بحصد الميدالية الذهبية بمنافسات الفردي ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال ياسين عقب تتويجه بالذهبية:"سعيد بفوزي بذهبية منافسات الفردي خاصة وأنها آخر سنة أشارك فيها في هذه الفئة العمرية وهذا الإنجاز فخور به للغاية".

وأكمل:"البطولة على صعيد التنظيم ممتازة جدا حيث أصبحت مصر معروفة بريادتها في تنظيم البطولات العالمية، والمنافسات أيضا كانت قوية لأن مستوى اللاعبين الأفارقة دائما في تطور".

وأكمل :"سعيد أيضا بوصول 4 لاعبين إلى نصف النهائي والسيطرة على ميداليات سيف المبارزة وفخور بهم جميعا لأنهم زملائي في المنتخب وأيضا النادي وسنسعى أن نحصد ذهبية بطولة العالم في السعودية".

وعن بطولة العالم المقبلة للناشئين قال:"حصدت في بطولة العالم الماضية الميدالية الذهبية وذلك يضعني تحت ضغط ومسؤولية كبيرة لمواصلة هذا الإنجاز وتكراره مرة أخرى كما سأسعى لمساعدة الفريق لحصد الميدالية الذهبية".

وعن مشاركته مع المنتخب الأول قال:"ضمنا التأهل بشكل كبير إلى أولمبياد باريس ينقصنا فقط بطولة الجائزة الكبرى بالمجر ثم بطولة كأس العالم وسنسعى لتحسين التصنيف الدولي لتسهيل القرعة في دورة الألعاب الأولمبية وهو فخر لكل مصري أن يمثل مصر بالأولمبياد".

يذكر أن محمد ياسين يعد أحد العناصر الأساسية داخل منتخب مصر الأول الذي ضمن تأهله لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس الصيف المقبل.