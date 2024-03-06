ناشئات سلاح الشيش يحققن ذهبية الفرق ببطولة أفريقيا بالقاهرة

حقق منتخب ناشئات مصر لسلاح الشيش تحت 20 سنة، الميدالية الذهبية بمنافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن منتخب سلاح السيف من الفوز في مباراة نصف النهائي على نظيره منتخب تونس بنتيجة 45-28 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب جنوب أفريقيا في النهائي بنتيجة 45-10.

وعلى نفس الصعيد، توج منتخب تونس لناشئات سلاح الشيش بالميدالية البرونزية وذلك عقب تحقيق الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 45-33 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومثل منتخب مصر اليوم في منافسات سلاح الشيش كل من سلمى هاني، جنى إيهاب، ملك حمزة ولجين خالد.

يذكر أن منافسات الفردي للناشئين تحت 20 سنة والشباب تحت 17 سنة قد أختتمت بالأمس وشهدت احتلال مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

واحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما أتى المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

وجاء المنتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما احتل جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا جاء المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.