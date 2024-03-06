ماجد الفطيم تحتفل بالشركات الناشئة المصرية الفائزة في برنامجها Launchpad

احتفلت شركة ماجد الفطيم، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بفوز الشركات المصرية الناشئة، سيجما فيت للملابس الرياضية وكليم للمصنوعات اليدوية المستدامة، في برنامج Launchpad، الذي أطلقته الشركة على مستوى المنطقة في احتفالية خاصة أقيمت في مول مصر، وذلك بالتزامن مع إطلاق متاجرهم التجارية داخل مراكز تسوق ماجد الفطيم، في خطوة تستهدف تشجيع والاحتفاء بمجتمع ريادة الأعمال في مصر.



يمثل برنامج Launchpad، الذي أطلقته شركة ماجد الفطيم على المستوي الإقليمي في عام 2022، عنصرًا حيويًا في منظومة أعمال الشركة، حيث يستهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعي وراء الابتكار والإبداع والنمو. ومن بين حوالي 200 متقدم من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم اختيار العلامات التجارية المصرية سيجما فيت للملابس الرياضية وكليم للحرف اليدوية المستدامة، للفوز بجائزة برنامج Launchpad، حيث تم افتتاح المتاجر الخاصة بهما في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة.



وتضمنت فعاليات الحدث الرئيسية جلسة نقاشية بمشاركة رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، وبمشاركة إبراهيم شمس ونهى الطاهر، مؤسسي شركة كليم للمصنوعات اليدوية المستدامة، ونبيل خليفة، الشريك المؤسس لشركة سيجما فيت للملابس الرياضية، وأحمد عبدالعظيم، مؤسس MAZ، ومحمد وحيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة إيمباكتين. وتناولت الجلسة عدة موضوعات منها دور شركة ماجد الفطيم في دعم وتعزيز دور مجتمع رواد الأعمال في مصر، وتمكين الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات النجاح بتوفير الدعم اللازم من خلال برنامج Launchpad والذي يعمل كحاضنة أعمال للشركات الصاعدة محليا وعالميا. كما تناولت الجلسة النقاشية قصص نجاح العلامات التجارية المحلية الناشئة المشاركة، والتي تعكس روح الإبتكار والإبداع والنمو المستدام في مجتمع ريادة الأعمال.



وتعليقًا على فوز تلك الشركات في برنامج Launchpad، صرحت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، قائلة، "نؤمن في شركة ماجد الفطيم بأهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث نرى فيهم عنصرًا أساسيًا لتنمية الاقتصاد المصري فنحن ملتزمون بتوفير كل ما يلزمهم من دعم وتوجيه ومحفزات لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق أوسع". وأضافت، "فخورون بتواجد أول علامتين تجاريتين فائزتين في برنامجLaunchpad ، سيجما فيت وكليم، داخل مراكز التسوق الخاصة بنا."





تم إطلاق برنامج ماجد الفطيم Launchpad بالتعاون مع أسترولابز ومايكروسوفت ومنصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع، لجذب وتطوير وتنمية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي يمكنها الاستفادة من منظومة ماجد الفطيم واسعة النطاق وفرص النمو الحقيقية المقدمة بواسطتها. ويشكل البرنامج ركيزة دعم لرواد الأعمال في المنطقة، حيث يعمل على تقديم خدماته للعلامات التجارية المحلية في قطاعات متنوعة، تشمل الأزياء، ونمط الحياة، والترفيه، وتكنولوجيا المناخ، والمجتمع.



وفي إطار التزامها المستمر بدعم وتمكين المواهب الشابة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال خلق نظام متكامل لدعم ريادة الأعمال داخل مراكز التسوق، وعلى رأسها مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، قامت شركة ماجد الفطيم بإطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة "لوكال" في مول مصر والتي قدمت فرصة لأكثر من 100 علامة تجارية محلية من الحصول على فرص أكبر للانتشارz والنمو. كما قامت شركة ماجد الفطيم بالتعاون مع معهد FAD Dubai لتصميم الأزياء ومدرسة ESMOD بيروت من خلال مبادرتي "Fashion Glam" و"Fashion Flair"، بهدف تقديم منح دراسية وبرامج تعليمية لمصممي الأزياء الموهوبين والطموحين. وتمثل هذه المبادرات جزء من التزام ماجد الفطيم برعاية المواهب والعلامات التجارية المحلية، وتعزيز مكانتها في السوق المحلي كمركز للتميز الإبداعي وريادة الأعمال.