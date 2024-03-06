اتصالات تعقد شراكة استراتيجية مع Viu لتعزيز خدمات البث الترفيهي

عقدت شركة اتصالات من &e في مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شراكة استراتيجية مع منصة البث «ڤيو Viu » الرائدة في تقديم محتوى متميز للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أن هذا التعاون سيُمكن عملاء شركة اتصالات من &e في مصر من الاستمتاع بخدمات مميزة والاشتراك المجاني في منصة «ڤيو Viu ».

يأتي هذا التعاون في إطار الاستراتيجية التي تتبناها شركة اتصالات من &e في مصر، حيث تركز على دمج خدمات الاتصالات مع خدمات التكنولوجيا لتوفر لعملائها تجربة مميزة مدعومة بأفضل الخدمات التي تساهم في إثراء حياتهم وتحقيق متطلباتهم، حيث تولي اتصالات من &e في مصر اهتماماً كبيراً بعملائها وتضعهم دائمأ على رأس أولوياتها، وتحرص على توفير أفضل الخدمات لهم بما فيها الخدمات الترفيهية المميزة الخاصة بعملاء الشركة الذين لديهم اهتمام بخدمات البث ويستمتعون بمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

أعرب المهندس أحمد يحيي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات من &e في مصر، عن سعادته بتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع منصة «ڤيو Viu»، مؤكداً على أن اتصالات من &e في مصر تواصل تعزيز ريادتها وتنوع خداماتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية، وأنها تسعى دائمًا لتلبية كافة متطلبات عملائها ودراسة تفضيلاتهم، لكسب ثقتهم والحفاظ عليه، موضحاً أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع المنصة وسيتم الإطلاق قريباً ليستمتع المستخدمون بالخدمة المميزة التى تتضمن أفضل الأفلام والمسلسلات.

وأضاف أحمد يحيي: " يأتي عملاء شركة اتصالات من &e في مصر على رأس أولويات الشركة، وأن الشركة تسعى دائماً على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بما فيها الخدمات الترفيهية، حيث أن الشركة صاحبة أفضل تجربة للعملاء في السوق المصري طبقاً لتقارير جودة الخدمات المقدمة وقاعدة العملاء والحصص السوقية الرسمية التي تصدر بشكل متتالي، مما أدى إلى ارتفاع عدد عملاء الشركة وكذلك زيادة حصتها في السوق المصري".