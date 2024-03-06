التعليم المستمر: تدريب 8000 متدرب من جميع الفئات العمرية

قال الدكتور أحمد درويش عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية، إن الكلية تتكامل مع 11 كلية بالجامعة في جميع التخصصات لمعرفة البرامج المتخصصة المطلوبة في السوق وتدريبها للطلاب.

أشار درويش إلى أن الكلية دربت أكثر من 8000 طالب من جميع الفئات العمرية، على مدار عاميين، بتكلفة حسب التخصص.

تابع درويش أن الكلية تتعاون مع العديد من الجامعات الأخرى، مؤكدا زيادة تسجيل البرامج التعليمية ومدى قيمتها وتأثيرها على حياة ومهن المتعلمين، من خلال الدورات والبرامج التدريبة التي تم إجراؤها في أكثر من ٣٠ مجالاً متخصصا، والتي عززت تجربة التعلم أكاديمياً ومهنياً، بالإضافة إلى الالتزام بالمشاركة المجتمعية كانت نقطة اساسية في نجاح الكلية، من خلال الشراكات مع المنظمات والدورات السنوية المنظمة لتقييم احتياجات التدريب التحويلية لمديري الموارد البشرية والتعلم والتنمية من مختلف القطاعات الصناعية مثل؛ تصنيع المنسوجات، تصنيع الألمنيوم، مصنعي السلع الاستهلاكية، والصحة والرعاية وحلول الموارد البشرية البناء، والتعليم، واستشارات الأعمال، وبالتالي هذه الخطط التدريبية دعمت فريق الموارد البشرية في وضع خطط تدريب لشركاتهم.

كما شاركت بالخطط التدريبية السنوية واحتياجات العديد من الشركات في المدن الصناعية المحيطة، خاصة في مدينة العاشر من رمضان والتي ساهمت في تطوير موظفيها.

تعد كلية التعليم المستمر واحدة من الكيانات التعليمية البارزة التي تقدم فرص التعلم مدى الحياة الخاصة بدورات التطوير المهني وبرامج الإثراء للمتعلمين الشباب في أكثر من ١٣ مجالاً وتخصصا، بالإضافة إلى أن كلية التعليم المستمر تقدم خططا تدريبية سنوية للشركات عبر محافظات جمهورية مصر العربية.