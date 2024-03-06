هشام حسين : سعيد بالمشاركة في مسلسل " بيت الرفاعي "

يواصل الفنان الشاب هشام حسين تصوير مشاهد دوره في المسلسل التلفزيوني "بيت الرفاعي" الذي يؤدي خلاله شخصية (المقدم أحمد) ويلعب دورا محوريا ومؤثرا في أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة .

"بيت الرفاعي" تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل ، المسلسل إنتاج الشركة المتحدة ، و شركة سينرجي - تامر مرسي ، ويشارك في بطولته النجوم أحمد رزق ، سيد رجب ، ميرنا جميل ، محمد لطفي ، عايدة رياض ، وعدد كبير من الممثلين.

وقال الفنان الشاب هشام حسين إن دوره في المسلسل بمثابة نقطة التحول في مساره كممثل لأهمية الشخصية في الأحداث ، فضلا عن سعادته بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الثانية بعد مشاركته في مسلسل " حرب " العام الماضي ، مثمنا الدعم الذي قدمه له أثناء تصوير دوره في العمل الذي تشهد كواليسه حالة من الحب والمودة بين نجومه و أبطاله.

يذكر أن هشام حسين يواصل أيضا تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد " الغربان " ، المنتظر عرضه قريبا من بطولة النجم عمرو سعد ، و مي عمر ، أسماء أبو اليزيد ، ماجد المصري ، عبد العزيز مخيون ، صفاء الطوخي ، و إخراج ياسين حسن .

هشام حسين شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية ، منذ تفرغه للتمثيل منذ سنوات قريبة بعد اجتيازه لعدد من الورش في مجال التمثيل بإشراف وتدريب متخصصين في إعداد الممثل .

ومن أهم الاعمال التي شارك فيها في المسرح شارك بالتمثيل في العرض المسرحي (ألف عيله وعيله ) كتابه واخراج خالد جلال ، و في الدراما التلفزيونية شارك بالتمثيل في عده اعمال أبرزها (الاختيار ج3 - بابا المجال - النمر - رانيا و سكينة ) و مسلسل" حرب "