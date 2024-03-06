البيت الأبيض: واشنطن لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا.

وقال كيربي- في تصريح، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يطلب يوماً أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده".

وأوضح أن زيلنسكي يطلب فقط معدات وقدرات على حد تعبيره، ولم يطلب يوماً أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده.

جاء تصريح كيربي تعليقًا على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي دعا فيها الحلفاء في أوروبا إلى "عدم إظهار الجبن" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، وفقا للقناة الأمريكية.