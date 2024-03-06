شاومي تقدم أول unboxing فوق الأهرامات لسلسلة Redmi Note 13

أعلنت Xiaomi الشركة العالمية المتخصصة في مجال الهواتف الذكية المحمولة عن طرح تشكيلة واسعة من هواتفها الجديدة Redmi Note 13 ، حيث تضم هذه السلسلة الجديدة والمثيرة خمسة أجهزة بتقنيات غير مسبوقة وهي: Redmi Note 13 Pro+ 5G، وRedmi Note 13 Pro، وخلال الاحتفالية الضخمة استطاع الحضور استكشاف المميزات الرائعة لهذه السلسلة الجديدة عن قرب. واستكشف الحاضرون الهواتف الذكية وأحدث الأجهزة القابلة للارتداء وهي Redmi Watch 4 و Redmi Buds 5 Pro و Redmi Buds 5، التي جعلتهم منبهرين بالإمكانات المميزة لهذه الأجهزة.

ومما لاشك فيه فقد نجحت سلسلة Redmi Note 13 في تقديم تجربة فريدة ورائدة وقدرة تصوير مذهلة كل ذلك بأسعار تنافسية.

وشهدت سلسلة Redmi Note 13 تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا والتصميم والشاشة والمعالج، مواصلةً بذلك العمل على سد الفجوة بين الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة و الهواتف الرائدة. وهي توفر متانة استثنائية وتجربة مستخدم رائعة وقدرات تصوير مذهلة، وكل ذلك بأسعار تنافسية، وتم تصميم سلسلة Redmi Note 13 لتلبية احتياجات التصوير الفوتوغرافي المتنوعة، والتي تتميز بنظام كاميرا مطور ومتعدد الاستخدامات ، حيث تتميز الطرازات الاحترافية، Redmi Note 13 Pro+ 5G، بكاميرا فائقة الدقة بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS) التقاط صور بمستويات غير مسبوقة من التفاصيل .

تُعيد سلسلة Redmi Note 13 تعريف إمكانيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال تقديم نظام كاميرا مبتكر. وتتميز هذه الطرازات الاحترافية، ومن ضمنها Redmi Note 13 Pro+ 5G و Redmi Note 13 Pro، بكاميرا رائعة بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وقدرات تكبير x4/ x2 تمكنها من الحفاظ على جودة الصورة، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور دقيقة بتفاصيل استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز إعدادات الكاميرا، التي تتضمن مستشعراً كبيراً مقاس 1/1.4 بوصة وتقنية المعالجة المحسنة للصور وتقنيات متقدمة مثل Tetra 2 pixel، بتقديم جودة صورة استثنائية، حتى في الظروف الصعبة ومع إضاءة منخفضة.

وتتميز الطرازات الأساسية، Redmi Note 13، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع قدرات تكبير3x تحافظ على جودة الصورة وفلاتر film Camera للتخصيص. كما توفر إعدادات الكاميرا الثلاثية والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، باستخدام محرّك التصوير Xiaomi Imaging Engine، التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي من الجيل التالي ومعالجة مُحكمة للصور.

وفي الوقت نفسه، تم تجهيز الطرازين الأساسيين، Redmi Note 13، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب 3x بدون خسارة لتقديم صور مذهلة بتفاصيل أدق. يأتي كلا الهاتفين الذكيين أيضًا مع مجموعة واسعة من مرشحات الكاميرا السينمائية للمستخدمين لتخصيص صورهم.

وتتميز الطرازات الأساسية، Redmi Note 13، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع قدرات تكبير3x تحافظ على جودة الصورة وفلاتر film Camera للتخصيص. كما توفر إعدادات الكاميرا الثلاثية والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، باستخدام محرّك التصوير Xiaomi Imaging Engine، التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي من الجيل التالي ومعالجة مُحكمة للصور.

كما أنها تضم كاميرا ثلاثية والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل أو 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويتم دعم جميع هذه الأجهزة بواسطة Xiaomi Imaging Engine. بشكل عام، يوفر كل جهاز الجيل التالي من التصوير الفوتوغرافي الحسابي ومعالجة الصور القوية، مما يجعل سلسلة Redmi Note 13 خيارًا رائعًا لالتقاط صور مميزة في أي فرصة.

وضوح رائع وشاشة AMOLED ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

إلى جانب قدرات التصوير الرائعة، تتميز سلسلة Redmi Note 13 سلسلة Redmi Note 13 بتصميم عصري وأنيق مع حواف نحيفة للغاية للحصول على مظهر وملمس متميزين وتوفر معدلات تحديث تصل حتى 120 هرتز. كما يضمن هذا المزيج تجربة مستخدم متميزة، من خلال توفير عملية تصفح سلسة وصور مرئية محسنة لتجربة مشاهدة أكثر متعة.

يوفر Redmi Note 13 Pro+ 5G مشاهدة واضحة تمامًا مع شاشة AMOLED وفي الوقت نفسه، تتميز هواتف Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 بشاشة FHD + AMOLED فائقة الوضوح .

وتتضمن العديد من ميزات حماية العين، مثل وضع القراءة. كما تتضمن الترقيات الأخرى الإضافة لمستشعر بصمة الإصبع الموجود على الشاشة

متانة استثنائية

إلى جانب ذلك، تُعدّ المتانة ركيزة أساسية في هذه السلسلة مع اعتماد زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus®، التي تعزز المقاومة عند السقوط والخدوش العرضية. وتخطو بعض الطرازات، مثل Redmi Note 13 Pro+ 5G، ما يوفر للمستخدمين راحة البال الإضافية في الظروف الصعبة، كما تم تحسين الشاشة أيضًا عبر السلسلة لضمان استجابتها ودقتها عند اللمس، حتى في المطر.



معالجات متقدمة لتحسين الأداء

تتميز سلسلة Redmi Note 13 عالية الأداء ببعض أقوى المعالجات المتاحة، إلى جانب البطاريات طويلة الأمد، مما يضمن للمستخدمين الاستمتاع بأجهزتهم طوال اليوم. تأتي جميع الطرازات مزودة بشاحن مدمج لمزيد من الراحة للمستخدمين ويتميز هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G الرائد، المدعوم بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200-Ultra، ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويوفر ميزة HyperCharge الرائدة في القطاع بقدرة 120 واط، ما يضمن الشحن الكامل خلال 19 دقيقة فقط.

بينما تم تجهيز Redmi Note 13 Pro بمعالج MediaTek Helio G99-Ultra. مجموعة شرائح وبطارية 5000 مللي أمبير. يوفر كلاهما شحنًا بقوة 67 واط، ويستغرق الشحن 45 دقيقة حتى 100%، وتأتي الطرازات الأساسية أيضًا بأداء مذهل بفضل بطارية طويلة الأمد تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وشرائح قوية.

وفي نفس حدث الإطلاق، قدمت Xiaomi أيضًا ثلاث إضافات جديدة ومثيرة لعروض أجهزتها القابلة للارتداء: Redmi Watch 4 وRedmi Buds 5 Pro وRedmi Buds 5.

ساعة Redmi Watch 4 متعددة الاستخدامات

وبالانتقال إلى فئة الأجهزة القابلة للارتداء، تتصدر ساعة Redmi Watch 4 المجموعة بفضل شاشة AMOLED الواسعة مقاس 1.97 بوصة والتصميم الأنيق وميزات المراقبة الصحية المتطورة. وفي الوقت نفسه، تعيد سماعات Redmi Buds 5 و Redmi Buds 5 Pro تعريف التجارب الصوتية من خلال خاصية الغاء الضجيج (ANC) وخيارات التخصيص باستخدام تطبيق Xiaomi Earbuds. كما تعمل سماعات Redmi Buds 5 Pro، المدعومة بتقنية ترميز الصوت LDAC وملفات تعريف EQ المتعددة، على رفع مستوى التجربة السمعية لتوفر للمستخدمين رحلة سمعية غامرة وشخصية.

تقنية ANC المتقدمة وصوت واقعي مع Redmi Buds 5 Pro

توفر Redmi Buds 5 Pro تجربة استماع أكثر جاذبية مع صوت مدمج وأوضاع جديدة للحصول على صوت واقعي. تدعم سماعات الأذن أيضًا LDAC، برنامج ترميز Bluetooth® الرائد للاتصال اللاسلكي بسماعات الأذن. مع ما يصل إلى 52 ديسيبل من إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ، وتوفر Redmi Buds 5 Pro خيارًا من بين ثلاثة أوضاع ANC، حيث يدعم Redmi Buds 5 Pro ما يصل إلى 10 ساعات من الاستماع المستمر وما يصل إلى 38 ساعة من الاستخدام المستمر عند إقرانه بحافظته المريحة ، ويتوافر Redmi Buds 5 Pro باللون الأسود ، والأبيض ، والأرجواني.



Redmi Buds 5

تم تصميم Redmi Buds 5 لتوفير تجربة صوتية محسنة، وتتميز بما يصل إلى 46 ديسيبل ANC مع ثلاثة أوضاع تغطي نطاقًا واسعًا من ضوضاء الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ثلاثة أوضاع للشفافية لضبط الصوت ارتفاعا وانخفاضا وإلغاء الضوضاء،و تدعم Redmi Buds 5 ما يصل إلى 10 ساعات من الاستماع المستمر وما يصل إلى 40 ساعة من الاستخدام عند أقرانها بعلبة الشحن الخاصة بها. تتوفر سماعات الأذن هذه بثلاثة ألوان: الأسود، أو الأبيض، أو الأزرق السماوي. تأتي العلبة بمظهر خارجي غير لامع وتصميم داخلي لامع .

