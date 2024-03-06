X تتراجع عن سياستها المضللة بعد شكاوى اليمين

قامت X، مرة أخرى، بتغيير قواعدها بهدوء حول التسمية الميتة والخطأ دون تفسير. مع التغيير الأخير، يبدو أنه لن تكون هناك عقوبات على التضليل أو تسمية الأشخاص على X، إلا في الحالات التي قد يكون فيها ذلك "متطلبًا بموجب القوانين المحلية".

ويأتي التحديث، الذي رصدته Mashable لأول مرة، بعد أن بدا أن X يعيد بعض جوانب سياسة تويتر السابقة، والتي تندرج تحت قواعد السلوك البغيض. قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة، كان موقع تويتر قد منع استخدام الأسماء الميتة المستهدفة والتضليل. ثم اختفى هذا القسم من قواعد الشركة في أبريل الماضي. بعد ذلك، في الأسبوع الماضي، أشارت ArsTechnica إلى أنه تم تحديث السياسة بهدوء للإشارة إلى أن X "سيقلل من ظهور المنشورات التي تستخدم ضمائر مختلفة عن قصد لمخاطبة شخص آخر غير ما يستخدمه هذا الشخص لنفسه، أو التي تستخدم اسمًا سابقًا لا يستخدمه شخص ما". يمر وقت أطول كجزء من عملية انتقالهم.

على الرغم من أن هذا لم يكن انعكاسًا كاملاً للسياسة السابقة - في ظل القيادة السابقة للشركة، كان التضليل المتعمد سببًا للتعليق - يبدو أنه ستكون هناك عقوبات مرة أخرى على هذا النوع من المضايقات. والآن، يُستهل هذا القسم من قواعد تويتر بعبارة "حيثما تقتضي القوانين المحلية ذلك".

كما هو الحال مع الكثير مما يحدث في X، هناك ارتباك كبير حول السياسة حيث يبدو أن قواعد الشركة تتغير بناءً على أهواء " ماسك " وليس بناءً على عملية مدروسة. كان هذا واضحًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أرسل " ماسك " العديد من الشكاوى من شخصيات يمينية حول التغيير الذي حدث الأسبوع الماضي. وفي يوم الخميس، قال ماسك لأحد هذه الحسابات إن التحديث "يتعلق فقط بالمضايقات المتكررة والمستهدفة لشخص معين". ولكن بحلول يوم السبت، كان " ماسك " يقدم تفسيرًا جديدًا. وقال: "تبين أن هذا كان بسبب حكم محكمة في البرازيل، والذي يتم استئنافه الآن، ولكن لا ينبغي أن ينطبق خارج البرازيل".

لم يستجب X لطلب التعليق حول السياسة أو سبب تغييرها مرتين في غضون أيام. لكن من المعروف أن " ماسك " متعاطف مع الأشخاص الذين ينخرطون بانتظام في التحرش ضد المتحولين جنسيًا. كانت إحدى خطواته الأولى بعد توليه إدارة الشركة هي إعادة عدد من الحسابات المحظورة بسبب انتهاكها لسياسة السلوك البغيض السابقة للشركة. لقد سخر أيضًا مرارًا وتكرارًا من الأشخاص الذين يحددون ضمائرهم وانتقد علنًا موظفي X لمحاولتهم تطبيق سياسة الشركة "حرية التعبير، وليس الوصول" على فيلم وثائقي معادٍ للمتحولين جنسيًا.