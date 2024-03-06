M3 MacBook Pro يحصل على دعم الشاشات المتعددة

كشفت شركة Apple عن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة M3 MacBook Air الجديدة اليوم، وإحدى الميزات البارزة هي أنها تستطيع تشغيل شاشتين خارجيتين أثناء إغلاق الغطاء. من الغريب جدًا أن يحصل خط Air على ميزة مفقودة من خط MacBook Pro الأضخم، لكن شركة Apple تتفوق عليها. أعلنت الشركة للتو أن هذه الميزة ستأتي أيضًا إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة M3 MacBook Pro القياسية عبر تحديث البرنامج، وفقًا لما أوردته 9to5Mac.

لا توجد تفاصيل حول تحديث البرنامج الذي سيتضمن الأداة الجديدة، على الرغم من أن macOS Sonoma 14.4 قيد التطوير النشط، لذا فهذا احتمال. يجب أن تعمل هذه الميزة تمامًا كما تعمل مع جهاز M3 MacBook Air المرتقب، حيث يشترك الخطان في المعالج وبنية مماثلة.

سيكون هذا التحديث مخصصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزودة بشريحة M3 القياسية. يمكن للإصدارات الأكثر قوة التي تحتوي على شرائح M3 Pro وMax القيام بذلك بالفعل، وبالتالي فإن الطراز مقاس 16 بوصة لا يتطلب تحديث البرنامج. قبل ذلك، كان بإمكانك فقط استخدام جهاز M3 MacBook Pro العادي لتشغيل شاشة خارجية واحدة مع إغلاق الغطاء.

تمكنت Apple Silicon MacBook Pros من تشغيل شاشات خارجية متعددة وصولاً إلى شريحة M1 Pro، ولكن ليس باستخدام شرائح M-series القياسية. لم تقدم شركة Apple سببًا لسبب استغراق هذا وقتًا طويلاً لبدء العمل على الرقائق بدون Pro أو Max في الاسم. على أي حال، سيكون هذا أمرًا ضخمًا بالنسبة لأصحاب M3 MacBook Pro الحاليين الذين يبحثون عن المزيد من العقارات المعروضة على الشاشة.