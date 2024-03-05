الأربعاء 06 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بأقل تكلفة.. طريقة تحضير اللبن المكثف في المنزل

الحليب المكثف
الحليب المكثف

تحتاج السيدات لـ الحليب المكثف لإعطاء الحلوى مذاق لذيذ، سواء للتزيين أو كمكون رئيسي في الحلويات، ولكن في بعض الأوقات تتفاجئ بعدم توفر هذا المكون أو عدم مقدرتها على شرائه من المحلات التجارية؛ بسبب أسعارة المرتفعة وأنواعة المختلفة، لذلك سنعرض لكم طريقة عمله في المنزل بتكلفه أقل.


 

الحليب المكثف

طريقة عمل الحليب المكثف للحلويات

المقادير

كوب لبن بودرة


 

كوب سكر بودرة


 

ثلث كوب ماء

 

خطوات التحضير

- ضعي اللبن البودرة والسكر ( يوضع عن طريق المنخول) والماء في وعاء على النار حتى تحصلي على قوام اللبن المحلى المكثف.

 

- يمكنك أيضًا ضربها في الكبة لتحصلي على قوام ناعم.

 

- خزنيها في برطمان وضعيها في الثلاجة لتكون أكثر برودًا.

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