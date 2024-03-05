بأقل تكلفة.. طريقة تحضير اللبن المكثف في المنزل

تحتاج السيدات لـ الحليب المكثف لإعطاء الحلوى مذاق لذيذ، سواء للتزيين أو كمكون رئيسي في الحلويات، ولكن في بعض الأوقات تتفاجئ بعدم توفر هذا المكون أو عدم مقدرتها على شرائه من المحلات التجارية؛ بسبب أسعارة المرتفعة وأنواعة المختلفة، لذلك سنعرض لكم طريقة عمله في المنزل بتكلفه أقل.





الحليب المكثف

طريقة عمل الحليب المكثف للحلويات

المقادير

كوب لبن بودرة





كوب سكر بودرة





ثلث كوب ماء

خطوات التحضير

- ضعي اللبن البودرة والسكر ( يوضع عن طريق المنخول) والماء في وعاء على النار حتى تحصلي على قوام اللبن المحلى المكثف.

- يمكنك أيضًا ضربها في الكبة لتحصلي على قوام ناعم.

- خزنيها في برطمان وضعيها في الثلاجة لتكون أكثر برودًا.