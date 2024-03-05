يعشقها الأطفال.. أسهل طريقة لتحضير حلوى الكريمبو

تُعد هذه الحلوى من أكثر الأكلات التى يعشقها الصغار والكبار أيضًا، ولكن قليلًا من يعرف أسمها وهي حلوى "الكريمبو"، وأشهر نكهاتها هي المارشميلو والفانيليا أو كريمة الفانيليا، وتكون مغطاة بالشوكولاتة أو الموكا، وسنعرض لكم أسهل طريقة لتحضيرها.



طريقة عمل الكريمبو

المقادير

4 بياض بيض

كوب وربع من السكر الأبيض

ربع كوب ماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح





للتغليف

500 جرام شوكولاتة





2 ملعقة صغيرة زبدة كاكاو أو زيت نباتي





بسكويت الشاي





طريقة التحضير

-في حمام بخاري، يضاف بياض البيض مع السكر والماء والفانيليا والملح وتقلب جيدًا ببطء حتى يذوب السكر تمامًا.





-ينقل بعد ذلك الخليط إلى الخلاط أو المضرب ويخفق ربع ساعة.





-ينقل الخليط إلى كيس حلواني ثم نضع كمية على سطح البسكويت ثم ندخلهم الثلاجة لمدة ساعتين.





-بعدما تخرج من الثلاجة، تغمر في الشوكولاتة المذوبة ثم تدخل الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة قبل التقديم.





لعمل الكريمبو حلو بالشوكولاتة

تذاب في حمام بخار أو في الميكروييف ثم نضع الزيت مع التحريك وتترك لتبرد.





لعمل الكريمبو حادق بطعم الجبنة

استخدمي الجبنة المالحة من جبن العكاوي وجبن النابلسي في حشو الكريمبو قبل إضافة صوص الشوكولاتة عليها.