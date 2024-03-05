الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

يعشقها الأطفال.. أسهل طريقة لتحضير حلوى الكريمبو

الكريمبو
الكريمبو

تُعد هذه الحلوى من أكثر الأكلات التى يعشقها الصغار والكبار أيضًا، ولكن قليلًا من يعرف أسمها وهي حلوى "الكريمبو"، وأشهر نكهاتها هي المارشميلو والفانيليا أو كريمة الفانيليا، وتكون مغطاة بالشوكولاتة أو الموكا، وسنعرض لكم أسهل طريقة لتحضيرها.


طريقة عمل  الكريمبو

المقادير

4 بياض بيض

 

كوب وربع من السكر الأبيض

ربع كوب ماء

 

ملعقة صغيرة من الفانيليا

 

نصف ملعقة صغيرة ملح


 

للتغليف

500 جرام شوكولاتة


 

2 ملعقة صغيرة زبدة كاكاو أو زيت نباتي


 

بسكويت الشاي


 

طريقة التحضير

-في حمام بخاري، يضاف بياض البيض مع السكر والماء والفانيليا والملح وتقلب جيدًا ببطء حتى يذوب السكر تمامًا.


 

-ينقل بعد ذلك الخليط إلى الخلاط أو المضرب ويخفق ربع ساعة.


 

-ينقل الخليط إلى كيس حلواني ثم نضع كمية على سطح البسكويت ثم ندخلهم الثلاجة لمدة ساعتين.


 

-بعدما تخرج من الثلاجة، تغمر في الشوكولاتة المذوبة ثم تدخل الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة قبل التقديم.


 

لعمل الكريمبو حلو بالشوكولاتة

تذاب في حمام بخار أو في الميكروييف ثم نضع الزيت مع التحريك وتترك لتبرد.


 

لعمل الكريمبو حادق بطعم الجبنة

استخدمي الجبنة المالحة من جبن العكاوي وجبن النابلسي في حشو الكريمبو قبل إضافة صوص الشوكولاتة عليها.

مواد متعلقة

عطل فيسبوك وفودافون.. سخرية ترج السوشيال ميديا ومعلق: "كنت فاكرها مراتي"

دعوة فرح.. جورجينا تثير حيرة الجمهور بزواجها من كريستيانو وموعد اعتزاله

جومانا مراد تفاجئ متابعيها بلوك مثير عبر إنستجرام.. الأحمر يليق بها

ياسمين صبري تشوق متابعيها بمسلسلها الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

شمس الكويتية تفاجيء متابعيها بنيولوك مثير.. الكورسية يبرز أنوثتها

نسرين طافش تفاجيء متابعيها بخصر منحوت وجمال طبيعي عبر إنستجرام (صور)

نوال الزغبي تستعرض جمال ملامحها بمكياج ترابي في أحدث ظهور

سارة سلامة تهوس متابعيها بملامح جذابة في أحدث جلسة تصوير
الجريدة الورقية