رجل يركض بطول أفريقيا للركض ليلا

رجل يركض على طول أفريقيا هو أن يركض ليلا لتجنب حرارة الصحراء الكبرى.

كان راسل كوك ، من ورثينج ، غرب ساسكس ، يخطط في الأصل لإكمال 360 ماراثونا في 240 يوما.

بعد تعقيدات تتعلق بتأشيراته ومخاوفه الصحية وقضايا جيوسياسية وسطو مسلح، اضطر الشاب البالغ من العمر 26 عاما إلى تغيير مساره ، مما أدى إلى توسيع نطاق التحدي.

وقال كوك إنه سيبدأ الركض في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش) وينتهي في حوالي الساعة 05:00 (04:00 بتوقيت جرينتش) لتقليل الوقت الذي يقضيه في ضوء الشمس والرياح.

وقال: "إنه أقل إجهادا ، وهذا يعني أنه يجب علي إما تقليل خطر الإصابة أو زيادة فرصة القدرة على الركض أكثر".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في تفويت المشهد ، قال: "لا أهتم حقا بالمناظر أنا أهتم بالوصول إلى تونس لدي عمر كامل للمناظر ".

بدأ التحدي الشديد في أقصى نقطة في جنوب إفريقيا في 22 أبريل 2023 ، ومن المقرر أن ينتهي في أقصى نقطة في شمال تونس في 7 أبريل.

وكان كوك، الملقب ب "أصعب جيزر"، يهدف في الأصل إلى قطع 9,320 ميلا (14,500 كم) خلال التحدي، وعبور 16 حدودا، لكنه مدد المهمة بسبب التعقيدات.

وهو يركض منذ أكثر من 310 أيام وهو حاليا في موريتانيا.

التحدي هو مساعدة The Running Charity وقد جمع 190,555 جنيها إسترلينيا حتى الآن.