تصادم في الجو في كينيا يقتل طيارا ومدربا

لقي طالب طيار ومدرب مصرعهما، بعد اصطدام طائرتهما بطائرة ركاب فوق العاصمة الكينية نيروبي، بحسب الشرطة.

ثم تحطمت الطائرة ، التابعة لمدرسة طيران ، في حديقة نيروبي الوطنية ، مما أسفر عن مقتل الشخصين.

وعادت طائرة الركاب سافاريلينك إلى مطار ويلسون في نيروبي وعلى متنها 44 شخصا.

وقالت شركة الطيران إن الركاب ال 39 وأفراد الطاقم الخمسة لم يصابوا جميعا بأذى.

وأضافت أن الطائرة المتجهة إلى دياني على الساحل الكيني "شهدت دويا مدويا بعد وقت قصير من إقلاعها".

تحطمت طائرة سيسنا التي تديرها مدرسة Ninety-Nines للطيران في حديقة الألعاب على بعد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) من المطار.

وقالت هيئة الطيران المدني الكينية إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.05 بالتوقيت المحلي “07:05” بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وأضافت أن إدارة الحوادث الجوية والشرطة بدأت تحقيقا في سبب الحادث.

مطار ويلسون هو مطار صغير ولكنه مزدحم للغاية في العاصمة يخدم في الغالب الرحلات الداخلية.

كان هناك عدد من الحوادث على مر السنين التي تنطوي على طائرات صغيرة من المطار.