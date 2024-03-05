افتتاح نادي سينما فينزويلا بمقر قصر السينما بحضور البسيوني وعبدالمنعم

أقامت الإدارة العامة للثقافة السينمائية أسبوع أفلام نادي السينما الفينزويلي بمقر قصر السينما والذي يواكب رحيل الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز.



حضر إفتتاح أسبوع نادي السينما الفينزويلي عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكيل الوزارة للشئون الفنية الفنان تامر عبدالمنعم، كما حضر السفير ويلمر بارينتوس سفير دولة فينزويلا وقرينته وسفراء دول كوبا و الدومينيكان وبيرو والأرجنتين.

من ناحية أخرى تم عرض فيلم "حدود الجنوب" وهو فيلما تسجيليا عن القائد التاريخيّ لفينزويلا.

وقد قام السفير الفينزويلي بإلقاء كلمة رثاء للرئيس الراحل وأعرب خلال كلمته عن إمتنانه الشديد للإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيسها الفنان تامر عبد المنعم للدعم الثقافي الدائم لدولة فينزويلا وعن التعاون السينمائي مع الإدارة العامة للسينما منذ عام حيث إقامة نادي السينما الفينزويلي الشهري الذي يقام برعاية الإدارة.



من جهة أخري قام السفير الفينزويلي بتكريم الفنان تامر عبد المنعم وسلمه درعًا من دولة فينزويلا للدعم والمجهود المضني الذي يبذله على الصعيد الثقافي معهم.



ومن جانبه شكر الفنان تامر عبد المنعم السفير ووصفه انه اصبح صديقا حقيقيا.

جدير بالذكر أن السفير الفينزويلي اثناء كلمته أعرب عن دعم بلاده الكامل لفلسطين ورفضها ما يحدث بغزة ووصف أن ما يحدث يعد إبادة جماعية غير مقبولة دوليا.