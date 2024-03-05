الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تقرر استمرار صرف الأسمدة الموسم الشتوى حتى نهاية مارس

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تيسيرا على المزارعين تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 

تقرر مد صرف الاسمدة للموسم الشتوي إلى ٣١ مارس بدلا من ١٥ مارس وذلك حتي يتمكن كل المزارعين الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية.

 مصلحة المزراعين

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزراعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية.

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وقال الدكتورعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة انه تم ارسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات لتعميمها على الجمعيات الزراعية. 

وأشار إلى أن تعليمات وزير الزراعة تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضي.

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