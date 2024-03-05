مصر تواصل السيطرة على جدول ميداليات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب باليوم الرابع

اختتمت اليوم منافسات الفردي للناشئين تحت 20 سنة ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجح شباب وناشئو مصر في وضع بلادهم في صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما يأتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

ويأتي المنتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا يأتي المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.

وشهدت منافسات اليوم الرابع نجاح أبطال وبطلات مصر في تحقيق 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات ومثلهم برونزيات حيث أقيمت اليوم منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة بالإضافة إلى سلاح الشيش للناشئين لنفس الفئة العمرية.

وتمكنت ريناد الدكش من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة فيما فازت نجوى نوفل بالفضية بينما تمكنت زينة صالح من حصد الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد سلاح الشيش، نجح عبدالرحمن طلبة في حصد الميدالية الذهبية فيما فاز سهيل نوار بالميدالية الفضية بينما حقق سيف الغايش الميدالية البرونزية عقب وصوله لنصف نهائي البطولة.

أما على صعيد سيف المبارزة للناشئات، فتمكنت سلمى طارق من الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على البطلة المصرية فرح محفوظ صاحبة الفضية بينما توجت هنا العراقية بالميدالية البرونزية.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.