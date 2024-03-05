(شاهد) إيلون ماسك يسخر من تعطل Facebook وInstagram

على الرغم من أن جميع تطبيقات Meta تبدو معطلة، إلا أن هناك لحسن الحظ منصات وسائط اجتماعية أخرى يمكن للأشخاص استخدامها والتي لا تزال تعمل حاليًا. تم الإبلاغ عن انقطاع الخدمة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Youtube وTikTok وGmail وحتى X ولكن الحالات معزولة. بالنسبة لمعظم الناس، يبدو أن جميع هذه المنصات الأخرى تعمل بشكل جيد. وسط كل الاضطرابات التي سببها هذا الأمر في جميع أنحاء العالم، يسخر إيلون ماسك بالفعل من المنافسة بتغريدة ساخرة يستهدف فيها بوضوح مارك زوكربيرج. وهذا ليس سوى إدامة التنافس الذي لا ينتهي بين قطبي التكنولوجيا والذي ازداد قوة عندما اشترى ماسك تويتر.



ماذا قال إيلون ماسك وسط انقطاعات ميتا؟

نحن نعلم أن إيلون ماسك يحب التغريدات الساخرة أو الميمات الجيدة، وليس سرًا أنه لا يحب مارك زوكربيرج لعدة أسباب. مع أخذ ذلك في الاعتبار، انتقل مالك X إلى منصته الخاصة للسخرية من الموقف وتذكير جميع المستخدمين بأن X وخوادمه تعمل بشكل جيد. على الرغم من وجود زيادة واضحة في حركة المرور خلال العام الماضي، إلا أن X كان نشطًا إلى حد معقول ويعمل بشكل جيد خلال هذا الوقت. بعد انتشار الخبر، كتب إيلون ماسك تغريدته الساخرة ثم أتبعها بإحدى الميمات المعتادة للتوضيح في منشور مختلف. وكتب: "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".





كتب الملف الشخصي الخاص بمنصة X أيضًا أنه يعرف بالضبط سبب تسجيل دخول الكثير من الأشخاص إلى الموقع حاليًا. الإشارة بوضوح إلى الزيادة الطفيفة في حركة المرور بعد أن أدرك جميع مستخدمي Instagram وFacebook أنهم لا يستطيعون الوصول إلى تطبيقاتهم. في الوقت الحالي، تظل جميع تطبيقات Meta معطلة حيث تعمل الفرق على إعادتها وتشغيلها.