ناشئات سيف المبارزة يتوهجن ببطولة أفريقيا بالقاهرة ويحققن ثلاث ميداليات

نجحت بطلات مصر في سيف المبارزة للناشئات تحت 20 سنة، في تحقيق ثلاث ميداليات جديدة بالبطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكنت سلمى طارق من تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها فرح محفوظ بنتيجة 15-11 في نهائي مصري خالص.

وشهدت البطولة تألق من جانب سلمى حيث فازت في مباراة ثمن النهائي على بطلة توجو "لاوري سيدوي" بنتيجة 15-7 فيما فازت في ربع النهائي على بطلة الجزائر هدير العلمي في ربع النهائي بنتيجة 15-9 قبل أن تكتسح بطلة تونس "آية رواتبي"في نصف النهائي 15-6.



وعلى نفس الصعيد، تمكنت هنا العراقي من حصد الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي، كما نجحت البطلة التونسية "آية روابي" من حصد الميدالية البرونزية الثانية بعد وصولها لنفس الدور.

ومثل منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات تحت 20 سنة كل من سلمى طارق، فرح مفحوظ، هنا العراقي ولولوة سليمان.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.