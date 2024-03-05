إنتلسيا مصر تتوسع في مقرها الحالي بمدينة برج العرب

أعلنت شركة إنتلسيا مصر، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التعهيد، عن توقيع اتفاقية مع شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، لعمل توسعات إنشائية بمقر إنتلسيا بمدينة برج العرب في الإسكندرية، وفق إستراتيجيتها التوسعية في المناطق الرئيسية وتوفير مساحة عمل وفق أعلى المعايير العالمية، بحيث توفر لطواقمها بيئة مناسبة لتقديم أجود الخدمات للعملاء داخل وخارج مصر.

تضيف هذه التوسعات بمقر مدينة برج العرب في الإسكندرية مساحة توسعية مذهلة قدرها 1371 مترًا مربعًا و317 مقعدًا لاستيعاب احتياجات النمو لشركة إنتلسيا ولتلبية متطلبات عملائها المتنامية.

قالت نضال أفيد، مديرة إنتلسيا مصر: "إن مصر تعد من الدول الكبرى في صناعة خدمات التعهيد لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وموارد بشرية مؤهلة ذات مستوى تعليمي عالي في القاهرة والإسكندرية، ولهذا فإن الشركة تراهن على مصر كبوابة للتوسع في أسواق منطقة الخليج العربي".

وأضافت: "مع عمل توسعات في مقرنا بمدينة برج العرب في الإسكندرية، نقوم ليس فقط بزيادة قدرتنا على خدمة عملائنا، بل نعزز أيضًا التزامنا بجعل أماكن العمل مساحات مستدامة وإبداعية بشكل متزايد. في إنتلسيا، نحن مقتنعون بأهمية تسهيل تطوير العمل الداخلي، مع تعزيز تجربة العملاء الخاصة بهم في الوقت نفسه."

وقد أطلقت شركة إنتلسيا عملياتها في مصر خلال مارس الماضي 2023، حيث عملت على استكمال مسيرتها ونجحت هذا العام في أن يصبح لديها حوالي 2000 موظف في مصر، وهو ما يعكس حماسها لحصد مزيد من النجاح والتعاون للوصول لهدفها بأن يكون لديها 4 آلاف موظف في مصر بحلول عام 2025، علماً بأن الشركة تتمتع بأقصى درجات الاحترام لرأس المال البشري في السوق المصري، وتلتزم بضمان أن يتكون فريق الإدارة بشكل أساسي من مدراء وخبراء مصريين.

وختمت نضال حديثها قائلة: "لقد كان اختيارنا لواحات السيليكون كشريك لنا في خططنا التوسعية مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية أولها توافق سمعتها في التميز وتوفير المرافق المتطورة بسلاسة مع التزامنا بتقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا، وثانيها أن خبرتهم في مجالهم تجعلهم شريكًا مثاليًا لأهدافنا للنمو."