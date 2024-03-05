تعطل Facebook وInstagram.. انقطاع الخدمة على نطاق واسع

يواجه Facebook وInstagram مشكلات خطيرة، حيث ترفض الخدمات محاولات تسجيل الدخول وتوقف الخلاصات. تم الإبلاغ عن الانقطاعات لأول مرة في حوالي الساعة 5:35 مساءً.

على نحو غير عادي، تزامنت المشكلات مع مشاكل تسجيل الدخول على منصة جوجل، مما يشير إلى سبب مشترك بين الانقطاعات في مجموعتين تكنولوجيتين تسيطران إلى حد كبير على البنية التحتية الخاصة بهما.

أبلغت صفحة حالة الأعمال في Meta عن عدد من الاضطرابات، بما في ذلك "الاضطرابات الكبيرة" لمركز إدارة المجموعة، وكذلك لتسجيل الدخول إلى Facebook، وهي الخدمة التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى خدمات الطرف الثالث باستخدام تفاصيل Facebook الخاصة بهم. وقد أدى ذلك بدوره إلى انقطاع بعض التقارير في مجموعة متنوعة من المواقع الأخرى.

في الساعة 6 مساء، قامت Meta بتحديث صفحة الحالة بأكملها للإبلاغ عن الحالة "غير المعروفة" لجميع الخدمات بخلاف Messenger API for Instagram. ويبدو أن بعض الخدمات الوصفية، مثل WhatsApp وصفحة Facebook Ads Transparency، لا تزال تعمل. في الساعة 6.15 مساءً، توقفت صفحة الحالة التعريفية عن العمل.

وفي منشور على تويتر، وهو الأول له منذ أسبوع، قال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون: “نحن ندرك أن الناس يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. نحن نعمل على هذا الآن."

تشير صفحة حالة إعلانات Google إلى حدوث خلل في مدير إعلانات الشركة بدءًا من الساعة 5:30 مساءً تقريبًا. وقالت الشركة إنها تحقق في تقارير عن مشكلات أخرى. لكن العوائق التي تواجهها الشركة أكثر احتواءً من تلك التي تواجهها شركة ميتا، حيث لا تزال معظم الخدمات التي تواجه المستهلك، بما في ذلك البحث ويوتيوب، دون مشاكل. ومع ذلك، أثرت المشكلات المتعلقة بخدمة تسجيل الدخول الخاصة بالشركة على بعض عملاء الأعمال، بما في ذلك صحيفة الجارديان.

من المحتمل أن تكون مشكلة الإنترنت النظامية هي السبب الجذري، مع الإبلاغ عن مشكلات متفرقة أيضًا من قبل مستخدمي المواقع بما في ذلك X وMicrosoft’s Teams.

من غير المرجح أن تكون حالات الانقطاع خطيرة مثل انقطاع فيسبوك في عام 2021، عندما أدى خطأ في التكوين في بروتوكول غير معروف يسمى BGP إلى قيام الشركة بحذف عنوانها الخاص عن طريق الخطأ من الأنظمة التي تسمح للخوادم بالتحدث مع بعضها البعض على الإنترنت.

على الرغم من اكتشاف هذا الخطأ على الفور، فقد استغرق الأمر عدة ساعات حتى يتم تفعيل الإصلاح ودخوله حيز التنفيذ - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مهندسي الشركة لم يعد بإمكانهم الوصول عن بعد إلى خوادمهم الخاصة لإصلاح المشكلة، كما لم يتمكنوا من استخدام تصاريح الشركة الخاصة بهم لإصلاح المشكلة، تجاوز الأقفال الإلكترونية للوصول الفعلي.