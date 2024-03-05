مجلس أمناء كفر الشيخ يناقش عدد من القضايا التعليمية

ناقش مجلس الأباء والأمناء بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عماره، نائب مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، ورئيس مجلس الأمناء بكفر الشيخ، خطة المديرية للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي، 2023-2024م، التي طرحها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، إضافة للتشديد على إجراءات الأمن والسلامة ونظافة المدارس ومتابعة الخدمات بها والتأكيد على الالتزام المناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة بالمدارس.

تناول الدكتور طارق عمارة، أهم ما جاء بقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية في جلسته الأخيرة، عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية وجهود الوزارة، لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية والخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأشار إلي أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية ، كما تم الاتفاق على إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، لدعم ورعاية الطلاب المتميزين والفائقين والمبتكرين والفائزين في المسابقات القومية والدولية ، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

كما استعرض الخطة الاستراتيجية قد توافقت مع برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب للمهارات والقدرات التي تؤهلهم لسوق العمل المتغير، وأن الوزارة لديها 3 أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

كما تضمنت الخطة 4 أولويات هي الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، ويرتبط التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرها من القضايا المهمة بكل هذه الأولويات، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع كل الجهات والوزارات الأخرى لتحقيق قيمة مضافة مع إعطاء أولوية للمرأة والطفل وذوي الهمم.

وأكد الدكتور طارق عمارة، أنه عرض في ذات الجلسة لأهمية الإتفاق على آليات ناجزة تمكن قيادات وأعضاء المجلس من الوقوف على كل ماهو جديد في الوزارة بما يحقق التسويق الإعلامي للانجازات الكبيرة التي تتم في جميع الملفات، وطالب بضرورة زيادة حصة محافظة كفرالشيخ من أعداد الخدمات المعاونة الذين يتم التعاقد معهم سنوياً عن طريق الشركة الخاصة ، كما اقترح دراسة سد العجز في الإداريين من خلال فكرة التعاقد عن طريق هذه الشركة، كما عرض تصوراً مقترحاً مقدماً من التوجيه العام للتربية الاجتماعية بكفرالشيخ حول تفعيل الأندية الصيفية في المدارس لاستثمار طاقات الطلاب في الإجازة الصيفية.

وتناول الاجتماع البند الخاص بعرض أهم نتائج المسابقات التي حصلت عليها المديرية بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وأوصى المجلس بتنظيم حفل تكريم للفائزين عقب شهر رمضان المعظم، وتناول عرض تقارير مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارات التعليمية، حيث قام كل من أعضاء المجلس بعرض المشكلات والقضايا المهمة التي تخص إداراته، وتولي الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية الرد عليها موجهاً بسرعة اتخاذ اللازم تجاه المشكلات العاجلة من جانب قيادات المديرية والإدارات المعنية، مؤكدين على ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الإدارات والمدارس، من خلال تنفيذ جميع الآليات والوسائل التي تضمنتها القوانين والقرارات الوزارية المنظمة.