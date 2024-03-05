تعاون بين كواليتي إكسبرتس وإكمي سايكو لتعزيز الحلول التكنولوجية

أعلنت شركة كواليتي اكسبرتس، ومقرها في دبي، واكمي سايكو، الشركة المصرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، عن تحالف استراتيجي يهدف إلى تقديم حلول متقدمة في عدة مجالات مثل الملاحة الجوية والقيادة والسيطرة الآلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقًا لاتفاقية التحالف، أكد المهندس استشارى وائل حسن مدير عام شركة كواليتي اكسبرتس دبى أن شركته ستقوم بدور الشريك في التسويق والبيع لحلول اكمي سايكو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع أن هذه الحلول تشمل مجموعة واسعة من الأنظمة التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك مراكز القيادة والسيطرة الآلية متعددة المستويات، ومحاكيات أبراج المراقبة الجوية، والمركبات المدرعة متعددة المهام، وغيرها من الحلول الحيوية التي تلبي احتياجات العملاء في القطاعات الحكومية والعسكرية والصناعية.

و أوضح مدير عام شركة كواليتي اكسبرتس دبى أن الأنظمة التي سيتم تقديمها للسوق العالمي، تتضمن مراكز القيادة والسيطرة الألية متعددة المستويات، سواء كانت إستراتيجية، تكتيكية، أو تخطيطية، وأيضا مراكز القيادة والسيطرة الآلية داخل المدرعات، التي تلعب دو ًرا حيويًا في عمليات مكافحة الارهاب وحماية الحدود.

أضاف أن من المنتجات المهمة التي ستتوفر من خلال هذا التحالف هي المركبات المدرعة متعددة المهام، مثل مراكز القياده و السيطره المتنقله وناقلات الجنود وسيارات الإسعاف، إضافة إلى محاكيات أبراج المراقبة الجوية وأنظمة إدارة العمليات الجوية، التي تعتبر حجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلامة الجوية ، فضلا التدريب على الملاحة الجوية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبترخيص من الشركة الألمانية Global Aviation Services، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية للكوادر البشرية في هذا المجال.

تطوير البنية التحتية للأمن والدفاع وتحسين القدرات العسكرية والأمنية

وأضاف:"من الملفت للانتباه أن هذا التحالف يأتي في وقت تزايد فيه الطلب على التكنولوجيا الحديثة في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للأمن والدفاع وتحسين القدرات العسكرية والأمنية".

أكد الدكتور خالد درباله مدير عام شركة إكمي سايكو على أهمية هذا التحالف في تعزيز تواجد الشركة في الأسواق الاقليمية، مشيرا إلى أن شراكته مع كواليتي اكسبرتس ستسهم في توسيع نطاق عملياتها وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق وتقديم الحلول المبتكرة.