ويفز توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع عزم السعودية في LEAP 24

تشارك شركة ويفز للتحول الرقمي، الشركة المتخصصة في مجال توفير الحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض "LEAP" الذي تستضيفه عاصمة المملكة العربية السعودية، بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

وتشارك ويفز بجناحها ضمن الشركات المصرية المشاركة بجناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، في هذا المعرض والمؤتمر الرائد والذي يعد فرصة للتواصل مع متخذي القرار في المملكة وبناء شراكات قوية مع هيئات حكومية ومؤسسات أكاديمية وكيانات تجارية، كذلك عرض أحدث المنتجات والقدرات الرقمية للشركة.

قال المهندس عمرو عصمت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ويفز: "سعداء لتواجدنا ومشاركتنا في هذا التجمع التقني العالمي، والذي يتيح لنا بحث فرص التعاون المستقبلية والتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية، والكشف عن فرص جديدة للشركة يمكن من خلالها فتح اسواق جديدة للحلول والخدمات المصرية، بما يتواكب مع رؤية الدولة في التوسع في تصدير الخدمات الرقمية، وها نحن اليوم نوقع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم"، وهي خطوة جديدة تعزز من انطلاق الشركة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا."

قال المهندس علي البلاع الرئيس التنفيذي لشركة عزم: "سعداء بتوقيع اتفاقيه الشراكه مع شركه ويفز، والتي تمثل بالنسبه لنا شريك إستراتيجي يمكن الاعتماد عليه لتلبيه إحتياجات مشاريعنا المشتركه، كما نتطلع الي المزيد من التعاون المثمر ونجاحات أخرى مع شركه ويفز".

مهمة ويفز تتلخص في توفير الحلول التكنولوجية عالية الجودة والفعالية من حيث التكلفة لمساعدة عملائها على النجاح في تحقيق أهداف وغايات أعمالهم وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير بيئة صحية لموظفينا للنمو والازدهار، فأولويتها هي أن تصبح مؤسسة تركز على نجاح عملائها وأن تنجح بهم، وهدفها أن تظل دائمًا المستشار الموثوق به ومزود الحلول المفضل لعملائها خلال رحلتهم للتحول الرقمي، ومساعدتهم على استمرار التركيز على أعمالهم الأساسية، بينما تهتم ويفز بتلبية احتياجاتهم التكنولوجية من خلال مجموعة الخدمات التي تديرها وفق أعلى المعايير العالمية.