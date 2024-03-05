كونكت بي إس تشارك في LEAP 24 بالشراكة مع سيسكو

أعلنت "كونكت بي إس" الشركة المصرية المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع شركة سيسكو العالمية، عن مشاركتها للمرة الأولى في المعرض والمؤتمر التقني LEAP”24 والذي يعقد في المملكة العربية السعودية بمنطقة "مٌلهم" بالرياض خلال الفترة من 4-7 مارس الحالي.

وشهدت فعاليات LEAP 2024 مشاركة عالمية متميزة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وكبار العملاء والمؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت كونكت بعرض حلولها وابتكاراتها الفريدة في مجال مراكز الإتصال السحابي ، بالإضافة إلى تقديم حزم واسعة من الخدمات المتخصصة المصممة لخدمة متطلبات ومعاير السوق السعودية وذلك اعتمادا علي الخبرات والنجاحات التي تمت خلال العشر سنوات المثمرة السابقة.

أعرب المهندس أحمد حلمي، الرئيس التنفيذى لأعمال شركة كونكت بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بالمشاركة في معرض LEAP الذي تحرص على المشاركة فيه كبريات الشركات العالمية والمحلية ، مشيرا أنه من منطلق إيمان كونكت بي اس بالفرص الواعدة في السوق السعودية فقد شاركت اليوم في هذا الحدث الذي يعد الأضخم في المنطقة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة سيسكو العالمية بهدف تقديم الحلول المتقدمة التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز تجربتهم في مجال التكنولوجيا.

وتابع : تميزت مشاركة كونكت في LEAP 2024 عبر الحلول المتخصصة التي يتم عرضها والجلسات التفاعلية التي شهدت تفاعل الحضور ،ويعتبر هذا التفاعل تأكيدًا على دور كونكت كشركة متخصصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيزاً للتعاون الاستراتيجي مع سيسكو في تقديم الحلول الابتكارية والمتطورة لعملائها على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأوضح أن معرض LEAP يعد منصة استثنائية في شبكة المعارض المتخصصة بالمنطقة، حيث يجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، كما يهدف إلى خلق بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار والتقدم التقني والتحول الرقمي ، كما يعد المعرض فرصة لاستعراض تجارب شركة كونكت بي إس ومشروعاتها التي قامت بتنفيذها سواء في مصر أو بالمملكة العربيةالسعودية.

أضاف حلمي، أن علاقة سيسكو بشركة كونكت كشريك ذهبى تمتد لأكثر من عشر سنوات ونجحت خلالها في تنفيذ مشروعات ناجحة فى أكثر من عشرين دولة على مستوى العالم وهو مصدر فخر لنا، حيث تستهدف شراكتنا الاستراتيجية مع سيسكو تقديم تجربة فريدة للعملاء عبر مراحل المشروع مرورا الي التشغل والدعم الفني التى نثق أنها سوف تساعد عملاءنا على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية، حيث تستهدف الشركة خطة التوسع بالمملكة العربية السعودية استنادا إلى المكتسبات والعلاقات الوطيدة بالعملاء والشركاء الاستراتيجيين بالمملكة.