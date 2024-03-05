عاجل.. عطل فني يضرب فيسبوك وإنستجرام|تسجيل خروج تلقائي في الحسابات

أبلغ مستخدمو Meta في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومصر عن مشكلات في الوصول إلى حساباتهم على Facebook وInstagram وFB Messenger وThreads اليوم الثلاثاء. تم الإبلاغ عن أكثر من 125000 انقطاع في الخدمة على موقع DownDetector.com اعتبارًا من الساعة 5:30 مساءً.

أبلغ المستخدمون عن تسجيل خروجهم من حساباتهم دون خيار تسجيل الدخول مرة أخرى، أو عدم التعرف على كلمات المرور الخاصة بهم. تواجه التطبيقات ومواقع سطح المكتب مشكلات، بما في ذلك تقارير عن عدم القدرة على إعادة تعيين كلمات المرور أو استخدام الأمان الثنائي لتسجيل الدخول.



ولم تذكر شركة Meta، التي تمتلك Facebook وInstagram، ما الذي يمكن أن يسبب المشكلة أو متى يمكن استئناف الخدمات.

أصبح #FacebookDown و#InstagramDown من المواضيع الشائعة على X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

"اعتقدت أن حسابي على Facebook وInstagram قد تم اختراقهما لثانية واحدة"، هكذا غرد أحد مستخدمي X.

وكتب آخر: "أحب أن أتمكن دائمًا من الاعتماد على تويتر للتأكد من أن Meta معطلة وتم تسجيل خروجنا جميعًا من فيسبوك وأن Instagram لا يعمل".

أعلنت Meta في وقت سابق من هذا العام أنها ستصدر تحديثًا رئيسيًا في أبريل 2024، لإزالة علامة تبويب Facebook News الخاصة بها من Facebook للمستخدمين الأمريكيين والأستراليين. ليس من الواضح ما إذا كان التغيير المعلق قد يسبب أي مشكلات، لكن ميتا قالت إن التحديث لن يؤثر على أي من منتجاتها وخدماتها الأخرى.

"هذا جزء من جهد مستمر لمواءمة استثماراتنا بشكل أفضل مع منتجاتنا وخدماتنا التي يقدرها الناس أكثر من غيرها. قال ميتا في فبراير: "كشركة، يتعين علينا أن نركز وقتنا ومواردنا على الأشياء التي يخبرنا الناس أنهم يريدون رؤية المزيد منها على المنصة، بما في ذلك الفيديو القصير". "لقد انخفض عدد الأشخاص الذين يستخدمون Facebook News في أستراليا والولايات المتحدة بنسبة تزيد عن 80٪ العام الماضي. نحن نعلم أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل يأتون للتواصل مع الأشخاص واكتشاف فرص وعواطف واهتمامات جديدة. وكما شاركنا سابقًا في عام 2023، تشكل الأخبار أقل من 3% مما يراه الناس حول العالم في خلاصة فيسبوك الخاصة بهم، وهي جزء صغير من تجربة فيسبوك للغالبية العظمى من الناس.