فتيات سلاح السيف تحت 20 سنة تحصدن 3 ميداليات ببطولة أفريقيا بالقاهرة

نجحت بطلات مصر في سلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة، في تحقيق ثلاث ميداليات جديدة بالبطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكنت ريناد الدكش من تحقيق الميدالية الذهبية وذلك عقب الفوز على مواطنتها نجوى نوفل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5 لتحصد ريناد الذهبية بينما تفوز نجوى بالفضية.

وشهدت البطولة تألق من جانب ريناد حيث فازت في مباراة ربع النهائي على مواطنتها خديجة أبوعلم بنتيجة15-8 قبل أن تحقق الفوز على البطلة المصرية زينة صالح بنتيجة 15-12 في نصف النهائي.

وعلى نفس الصعيد، تمكنت زينة صالح من حصد الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي، كما نجحت البطلة التونسية "عائشة بواجينا" من حصد الميدالية البرونزية الثانية بعد وصولها لنفس الدور.

ومثل منتخب مصر لسلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة كل من نجوى نوفل، ريناد الدكش، زينة صالح وخديجة أبوعلم.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.