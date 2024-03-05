منتخب تنس الطاولة البارالمبي يواصل استعداداته لبطولة إيطاليا الدولية

يواصل المنتخب المصري لتنس الطاولة البارالمبي استعداداته خلال المعسكر المقام في مدينة ليجنانو بإيطاليا والذي يقام استعدادًا للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الجاري.

ويسبق انطلاق البطولة إقامة معسكر خارجي للمنتخب المصري رفقة نظيره المنتخب الإيطالي في إطار الاستعدادات لبارالمبياد باريس 2024 وطبقا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مصر وإيطاليا.

يرأس البعثة في إيطاليا المستشار عصام زيدان، والمدير الفني رامي جاسر، والمدرب حربي طويقي.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: سيد سيكا، أحمد المحصي، إبراهيم حمدتو، إسلام رضا، خالد عبد السلام، هناء حماد، فوزية الشامي، سماح عبد العزيز، منى عبدالحق، علا سليمان، هاجر السيد.

يذكر أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة نظم بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، في الفترة من 24 حتى 27 يناير الماضي داخل مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، ونجح منتخب مصر في التتويج بـ 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية و5 برونزيات.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.