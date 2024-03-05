الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة مجلس النواب الإندونيسي تدعو لتعزيز التعاون مع فرنسا

تونس
تونس

دعت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهراني اليوم الثلاثاء إلى تعزيز التعاون الثنائي مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه.

txt

وزير خارجية تونس يترأس وفد بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

txt

محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الأول للجنة وضع الاشتراطات البنائية بقرية تونس

وذكرت ماهراني  في بيان لها أن العلاقات الإندونيسية الفرنسية نمت بشكل إيجابي لأكثر من 73 عامًا، مشيرة إلى أن الاجتماع بين مجلس النواب الإندونيسي والجمعية الوطنية الفرنسية قد يساهم في تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية. 

ومن المقرر أن تلتقي ماهراني مع بيفيه في مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية على هامش قمة رئيسات البرلمانات لعام 2024 التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الفرنسية باريس يومي 6 و7 مارس الجاري.

وشددت مهاراني على أنه "يجب على القيادات النسائية تعزيز التعاون لمواصلة النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سواء على المستوى العالمي أو في بلدانهن"، كما أشادت بعقد الجمعية الوطنية الفرنسية قمة رئيسات البرلمانات لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه المرأة خلال الأزمات المختلفة التي يمر بها العالم.

مواد متعلقة

وزير خارجية تونس يترأس وفد بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

«الأراجوز المصري» ومهرجو تونس والجزائر يسعدون أطفال مركز شباب العمال ب«مسرح الجنوب»

اليوم.. تونس تستضيف مباحثات لتشكيل حكومة ليبية جديدة

وزير داخلية تونس يؤكد أهمية تعزيز آليات العمل العربي لمجابهة التحديات

تونس وقطر تؤكدان الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

اتفاق ألبانيا الخاص بالمهاجرين في تونس يثير الجدل

بعثة منتخب مصر للكونغ فو تصل تونس للمشاركة في البطولة العربية

بعثة منتخب مصر للكونغ فو تصل تونس للمشاركة في البطولة العربية
الجريدة الورقية