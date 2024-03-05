رئيسة مجلس النواب الإندونيسي تدعو لتعزيز التعاون مع فرنسا

دعت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهراني اليوم الثلاثاء إلى تعزيز التعاون الثنائي مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه.

وذكرت ماهراني في بيان لها أن العلاقات الإندونيسية الفرنسية نمت بشكل إيجابي لأكثر من 73 عامًا، مشيرة إلى أن الاجتماع بين مجلس النواب الإندونيسي والجمعية الوطنية الفرنسية قد يساهم في تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

ومن المقرر أن تلتقي ماهراني مع بيفيه في مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية على هامش قمة رئيسات البرلمانات لعام 2024 التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الفرنسية باريس يومي 6 و7 مارس الجاري.

وشددت مهاراني على أنه "يجب على القيادات النسائية تعزيز التعاون لمواصلة النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سواء على المستوى العالمي أو في بلدانهن"، كما أشادت بعقد الجمعية الوطنية الفرنسية قمة رئيسات البرلمانات لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه المرأة خلال الأزمات المختلفة التي يمر بها العالم.