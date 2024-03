أوبو تكشف عن OPPO Air Glass 3 في MWC 2024

أزاحت OPPO الستار عن النموذج المبدئي للجيل الجديد من نظارتها المُدعمة بتقنيات الواقع المُعزز، OPPO Air Glass 3، وجاء هذا كجزء من مشاركة الشركة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024. ويُمكن للنظارات الجديدة OPPO Air Glass 3 الدخول على AndesGPT مما يُسهل الحصول على تجارب رائعة للذكاء الاصطناعي، وقبل الحدث، أعلنت OPPO كذلك عن تأسيس مركز OPPO AI Center للذكاء الاصطناعي وأصدرت الشركة كذلك تقرير OPPO AI Smartphone، ويعتبر هذا معلماً هاماً في رحلة تحول الهواتف الذكية للاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتعاونت OPPO هذا العام في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة مع شركة كوالكوم تكنولوجيز وشركة AlpsenTek الناشئة لتقديم الخوارزمية الجديدة AI Motion والتي تعتمد على تكنولوجيا Hybrid Vision Sensing، مما يضيف المزيد من الدقة والنقاء للتصوير الفوتوغرافي والفيديو عند محاولة تصوير أشياء تتحرك بسرعة كبيرة. علاوة على ذلك، تعرض OPPO مجموعة من المنتجات التي صُنعت بالتعاون مع شركائها بما في ذلك جوجل وكوالكوم تكنولوجيز و MediaTek، وأعلنت OPPO أيضاً أنه بإمكان مستخدمي الهواف الذكية قريباً توصيل هواتفهم بـبرنامج Microsoft Copilot، ويعكس هذا التزام OPPO باكتشاف تكنولوجيات متقدمة للارتقاء بتجارب المستخدمين بالتعاون مع شركائها من الشركات التكنولوجية حول العالم.



Yi XU, Director of XR Technology at OPPO

تقديم تجارب ذكاء اصطناعي رائدة للمستخدمين من خلال أخف نظار مُكبرة بتقنيات الواقع المُعزز

تستطيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج بفضل القدرة على فهم مختلف أنواع البيانات بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والصوتيات تفسير المزيد من السيناريوهات المعقدة للمستخدمين والتعامل معها، مما يزيد ويثري من تفاعل المستخدمين من خلال الصوت والمرئيات. في حين أن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيات الواقع المُعزز تقدم إمكانيات جديدة في تنفيذ تلك السمات، يجب أن تتميز تلك الأجهزة بخفة الوزن والقدرة على القيام بتلك الوظائف، إذا كانت تريد القيام بدور المساعد اليومي للمستخدمين في مختلف الأمور. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عرضت OPPO النموذج المبدئي لنظارات OPPO Air Glass الجديدة كُلياً لاكتشاف امكانيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على التعاون والتواصل بين أجهزة الواقع المُمتد والهواتف الذكية.

ويبلغ وزن النظارات الجديدة المُبتكرة OPPO Air Glass 3 50 جرام، وتحتوي على موجه موجي أو waveguide مع مؤشر انكسار يبلغ 1.70، فضلاً عن توحيد لسطوع الشاشة بنسبة 50%، هذا بجانب أعلى درجة من السطوع والتي تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع. ومن خلال كل تلك التقنيات المتطورة، تضمن النظارة OPPO Air Glass 3 تقديم تجارب تشبه ارتداء النظارات العادية وفي نفس الوقت توفير شاشة متكاملة الألوان في نفس الوقت. وبفضل القدرة على الدخول على AndesGPT، والتي يُقدمها Air Glass APP في الهواتف الذكية، فمن خلال ضغطة بسيطة على زر مخصوص في النظارة OPPO Air Glass، يُمكن للمستخدمين تفعيل المساعد الصوتي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع قيامهم بأداء العديد من الواجبات والأمور الأخرى.



OPPO Air Glass 3 prototype

وتدعم النظارات OPPO Air Glass 3 التفاعل عن طريق اللمس والذي يُمكن المستخدم بسهولة من التحكم في العديد من الوظائف مثل تشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية وعرض المعلومات، وتصفح الصور المُلونة والعديد من الوظائف الأخرى. وتتوافر في النظارات كذلك على تكنولوجيات انعكاس الموجات الصوتية، فضلاً عن تصميم للصوتيات يحتوي على اربعة ميكروفونات، علاوة على العديد من الابتكارات الأخرى التي ترتقي بعملية عزل الضوضاء لتقديم أعلى مستوى من الجودة في الصوتيات المُختلفة، فضلاً عن أفضل مستويات حماية الخصوصية.

تطوير الذكاء الاصطناعي في مركز OPPO AI Center الجديد

يُعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أهم المجالات التي شهدت الكثير من الاستثمارات والتطوير عن طريق OPPO، والشركة الآن تتخذ العديد من الخطوات للارتقاء بالذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو طويل الأمد، حيث أسست OPPO يوم 20 فبراير OPPO AI Center وهو مركز جديد صُمم لتركيز المزيد من موارد الشركة في مجالي البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم ابتكار تكنولوجيات مُتقدمة ترتكز على تلبية احتياجات المستخدمين، فضلاً عن التطبيقات المتطورة التي تهدف إلى تمكين كل الناس من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومميزاته.

وكجزء من التزامها بتقديم أحدث التكنولوجيات لمستخدميها في كل مكان، سيتم تزويد سلسلة هواتف OPPO Reno11 و OPPO Find N3 حول العالم بمجموعة من مميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنية OPPO AI Eraser خلال الرُبع الثاني من 2024. وفي المستقبل، ستعمل OPPO على تزويد المزيد من منتجاتها بمميزات الذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية بما في ذلك الجيل القادم من سلسلة هواتف Reno الرائعة، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على تجارب أكثر ذكاءً وقوة وسهولة والاستمتاع بأسلوب حياة يدعمه الذكاء الاصطناعي.

واعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، قدمت OPPO أكثر من 3,160 براءة اختراع عالمية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، واعتماداً على سنوات من الخبرات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، أصدرت OPPO مؤخراً تقريراً حول الذكاء الاصطناعي باسم AI Smartphone White Paper، ويقدم التقرير تحليل وتصور شامل للتوجهات المستقبلية والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي. ويشير هذا التقرير إلى أن الهواتف الذكية التي تحتوي على قدرات الذكاء الاصطناعي ستحل محل الهواتف الذكية التقليدية مما يُحدث ثورة جديدة في صناعة الهواتف المحمولة. ومع توسع انتشار الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ستطرأ على صناعة الهواتف الذكية العديد من التحديثات والتوسعات، مما يؤسس نظام شامل للهواتف الذكية التي تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتتضمن تطوير موارد الحوسبة، والوظائف وخدمات الذكاء الاصطناعي الأصلي، ونموذج اللغة الكبيرة، والعديد من المجالات الأخرى التي دخل فيها الذكاء الاصطناعي.

تأسيس نظام للذكاء الاصطناعي من خلال التعاون في مختلف الابتكارات

يتطلب نظام مُتقدم للذكاء الاصطناعي التعاون المفتوح في كافة أرجاء مجال صناعة الهواتف الذكية، وكجزء من التزامها بدعم تأسيس هذا النظام، تتضمن المجهودات التي تقوم بها OPPO في الذكاء الاصطناعي التوسع خارج نطاق منتجات الشركة نفسها والتعاون مع مجموعة من الشركاء حول العالم.

وتتعاون OPPO في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لهذا العام مع شركة AlpsenTek الناشئة وشركة كوالكوم تكنولوجيز، وقام التحالف الثلاثي بعرض نتيجة مجهودات الثلاثة شركات في الاستفادة من تكنولوجيات Hybrid Vision Sensing والتي تحتوي على خوارزمية AI Motion الجديدة المُبتكرة. وتم تطوير خوارزمية AI Motion تحت قيادة OPPO، ويُمكن لتلك الخوارزمية المُبتكرة أن تقوم بتعديل الصور وزيادة وضوحها مع معدل إطارات مرتفع عند التصوير بالكاميرات ذات السرعة الكبيرة، ونجحت هذه الخوارزمية من خلال الدمج ما بين بيانات النموذج التقليدي للألوف وهو الأحمر والأزرق والأخضر وبيانات EVS أو event vision sensing. وباستخدام خوارزمية AI Motion، تتمكن الهواتف الذكية من تقديم حلول أكثر تقدماً وابتكاراً للتعامل مع الصور غير الواضحة، مما يُمكن المستخدمين من التقاط فيديوهات ذات حركة بطيئة ذات 960 إطارًا في الثانية وفيديوهات بنقاء 4K كذلك. وبالاستفادة من بيانات EVS حول الأشياء التي تتحرك بالتوازي مع سرعة الإطارات، تثري الخوارزمية الجديدة من النطاق الديناميكي ونقاء الصور. ويفتح هذا التكامل التكنولوجي الباب للمزيد من الإمكانيات الكبيرة في مجال التقاط الصور والفيديوهات، مما يزيد من قدرات الابتكار والابداع في التصوير.



Ren Yan, Director of Open Innovation Europe, OPPO, introducing AlpsenTek and other startups

تكنولوجيات ومنتجات OPPO الرائدة تحصل على إشادة الجميع لإمكانياتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي

وفي ملتقى OPPO للمطورين، OPPO Developers Conference 2023، أطلقت الشركة أول نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو AndesGPT، والذي يقدم ثلاثة مميزات وهي الارتقاء بالحوار، وإضفاء الطابع الشخصي، فضلاً عن تحسين القدرات السحابية للهواتف، واعتماداً على الإمكانيات التي يقدمها AndesGPT، أطلقت OPPO التقنية الجديدة AI Eraser، والمتوافرة في سلسلة هواتف OPPO Find X7 الجديدة، ويوجد لدى زوار المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة هذا العام الفرصة، عند زيارة جناح شركة كوالكوم تكنولوجيز، لتجربة تقنية AI Eraser، فضلاً عن التصوير ذو الإمكانيات والقدرات الهائلة لهاتف OPPO Find X7 Ultra. على الجانب الأخر، وفي الجناح الخاص بشركة MediaTek، عرضت OPPO تطبيق AI Eraser المتوافر في هاتف OPPO Find X7.



OPPO Find X7 Ultra and OPPO Find N3 at Qualcomm booth

وفي نفس الوقت، تُعرض مجموعة من منتجات OPPO المُبتكرة بما في ذلك OPPO Find X7 Ultra و سلسلة هواتف Find N3 في Google Android Partner Walk، ويُسلط هذا الضوء على التعاون الشمال بين OPPO وجوجل في تقديم تجارب ذكية للمستخدمين حول العالم خلال العديد من السنوات.

وأثناء الحدث، أعلنت OPPO ومايكروسوفت أن الشركتان سيعملان معاً على نحو وثيق في ابتكار تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجارب المستخدمين في العديد من الأجهزة الذكية والمتقدمة. وسيتمكن مستخدمو OPPO قريباً، من خلال Microsoft Link to Windows و plugin جديد، من استخدام Copilot لصُنع المحتوى وترجمة الرسائل النصية والبحث في العناوين عبر هواتفهم الذكية ومن خلال الاتصال بجهاز كومبيوتر.







OPPO Inspiration Zone

ومع قيام الشركات الناشئة كذلك بلعب دوراً هاماً في تطوير الذكاء الاصطناعي والكثير من التكنولوجيات المتطورة الأخرى، انتهزت OPPO الفرصة من خلال MWC 4YFN لتقديم ستة فرق لشركات ناشئة في OPPO Inspiration Zone. وتتضمن التكنولوجيات التي عرضتها الشركات الناشئة في الحدث تكنولوجيات مراقبة الصحة بدون تلامس، وهو نظام تشخيص ذكي لأمراض القلب والرئتين، فضلاً عن لعبة تعتمد على الواقع المُعزز، هذا بجانب مجموعة من التطبيقات الأخرى التي تظهر الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وتحت مهمة العلامة التجارية لشركة OPPO وهي "“Technology for Mankind, Kindness for the World، أو "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، تستمر OPPO في تطوير تكنولوجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والعمل التعاوني مع العديد من الشركاء حول العالم لتقديم المزيد من المنتجات الرائدة والخدمات التي تثري مما توفره الهواتف الذكية من إمكانيات للمستخدمين مما يسهم في تأسيس نظام مفتوح أكثر تطوراً حول العالم.