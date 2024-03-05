اتحاد الكيك بوكسينج يستعد لإقامة 7 بطولات تحت رعاية وزير الشباب والرياضة

حصل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة 7 أحداث رياضية لتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ووافق الدكتور أشرف صبحي على قيام الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على تنظيم حدث دولي خلال شهر سبتمبر من كل عام تحت اسم «المهرجان العالمي الرياضات الدفاع عن النفس» وبطولة العرب للتايكونجستوا والبطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج خلال الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2024 وبطولة إفريقيا للأندية للكيك بوكسينج خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024.

كما وافقت وزارة الشباب والرياضة على إقامة بطولة إفريقيا للمنتخبات للسامبوا خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2024 والبطولة الدولية للمحترفين للكيك « k1-MMAA» خلال شهر سبتمبر 2024 وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي.

وتدرس وزارة الشباب والرياضة دعم مشروع تنظيم حدث احترافي شهري بالاشتراك مع هيئة تنشيط السياحة وإدارة الاستثمار بالوزارة والإدارات المعنية بالوزارة والإدارة المعنية بالمحافظات الحدودية لإقامة ذلك الحدث الرياضي.

ويستعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أيضا على تنظيم مصر بطولة العالم للسامبوا التي تقام على أرض مصر للعام 2025 بحضور أكثر من 1500 لاعب من أكثر من 100 دولة.

كما يبحث الاتحاد المصري للكيك بوكسينج فكرة إقامة مركز تدريب دولي بقارة إفريقيا على أرض مصر لنشر رياضة الساميوا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسامبو بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة المعنية بالأمر.