Instagram يتيح أخيرًا تعديل الرسائل المباشرة

أطلق Instagram أدوات المراسلة المباشرة في عام 2013، ولكن لم تكن هناك طريقة لتعديلها بعد ذلك. وهذا يتغير اليوم. أطلقت Meta للتو تحديثًا لبرنامج تطبيق Instagram الذي يسمح أخيرًا بتعديلات DM، مع تحذير رئيسي واحد. لديك 15 دقيقة فقط لإجراء أي تغييرات.

وإليك كيف يعمل. بمجرد إرسال رسالة مباشرة وتدرك أنك ارتكبت خطأً فادحًا، مثل إعلان حبك "بمحض الصدفة" لصديق جامعي قديم، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على الرسالة المرسلة. سيؤدي هذا إلى إنشاء قائمة منسدلة. ابحث عن "تحرير" وقم بإجراء التغييرات المطلوبة. لن يكون أحد أكثر حكمة من أي وقت مضى، طالما أنك وصلت إلى هناك في غضون 15 دقيقة.

ليس هذا هو التغيير الوحيد الذي تم إدخاله على الرسائل المباشرة التي تم العثور عليها في تحديث اليوم. يمكنك أيضًا تثبيت ما يصل إلى ثلاث من رسائلك المباشرة المفضلة أعلى الموجز، وهو أمر مفيد في حالة المحادثات الجارية. يمكن القيام بذلك من خلال الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية القياسية. ما عليك سوى الضغط باستمرار على علامة تبويب المحادثة، والبحث عن القائمة المنسدلة، ثم النقر على "تثبيت" لإجراء هذه الخطوة.

يسهل التحديث أيضًا تبديل إيصالات القراءة وإيقافها، اعتمادًا على التفضيل الشخصي. أما بقية الميزات الجديدة اليوم فهي تجميلية. هناك سمات DM جديدة، وبعضها يتضمن رسومًا متحركة فريدة. وأخيرًا، يتميز التحديث بطريقة لحفظ ملصقاتك المفضلة في رسائلك المباشرة لسهولة الوصول إليها. فقط أمسك بالملصق وسيكون هناك في المرة القادمة التي تريدها فيه.

تقوم Meta بإجراء تغييرات باستمرار على Instagram. في شهر يناير الماضي، بدأت في اختبار ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة صور ثانوية لا يمكن رؤيتها إلا للأصدقاء المقربين. في أواخر العام الماضي، حصل التطبيق على قوالب قصة قابلة للتخصيص.