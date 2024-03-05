انطلاق اليوم الختامي لمنافسات فردي الناشئين ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الرابع بالبطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد فعاليات اليوم إقامة منافسات الفردي لكل من سيف المبارزة وسلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة بالإضافة إلى سلاح الشيش للناشئين لنفس الفئة العمرية.

ويمثل مصر اليوم بمنافسات الفردي لناشئات سيف المبارزة كل من لولوة سليمان، سلمى طارق، هنا العراقي وفرح محفوظ، بينما تشارك كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، زينة صالح ونجوى نوفل بمنافسات سلاح السيف.

أما منافسات سلاح الشيش للناشئين، فستشهد مشاركة سيف الغايش، سهيل نوار، كريم عاصم وعبدالرحمن طلبة.

وكانت قد أقيمت بالأمس منافسات الناشئين تحت 20 سنة لكل من سيف المبارزة وسلاح السيف بالإضافة إلى سلاح الشيش للناشئات وتمكن لاعبو المنتخب الوطني من الفوز بعشر ميداليات جديدة ليرتفع رصيد مصر إلى 26 ميدالية بالبطولة حتى الآن.

يذكر أن مصر تحتل المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 26 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و13 ميدالية برونزية.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.